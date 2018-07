3 gode råd

Tag toget: Togturen fra København eller Aarhus tager lidt under 14 timer i tog fra København og Aarhus. Fra Paris tager turen med hurtigtoget TGV fra banegården Montparnasse til Tours en time.

Udflugt: Opdag Tours og Loire-flodens bred på cykel: Lej cykel skråt over for turistkontoret, Office de Tourisme, rue Bernard Palissy 78-82.

Udstilling: Besøg museet for Frankrigs farende svende. Det har til huse midt i Tours i et gammelt kloster fra det 12. århundrede. Her udstilles kuriositeter og små mesterværker inden for træ-, metal-, tekstil- og læderfag. Musée du Campagnonnage, rue Nationale 8.





Vis mere