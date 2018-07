Street food, middelalderstemning og en helt særlig gade for Harry Potter-fans: Oplev et 'new York' på en weekend i den gamle vikingehovedstad Middelalder og moderne street food mikses sammen på forunderlig vis i nordengelske York. Tidligere trak især katedralen og bymuren turister til. Nu kommer lige så mange for at dyrke de danske vikinger og en gade, der har en særlig plads i alle Harry Potter-fans' hjerter.

I 1940-42 tæppebombede tyskerne mange engelske byer til ukendelighed under den såkaldte Blitze. Kvarterer blev lagt i aske, og efter krigen skød hurtige og ikke just æstetiske byggerier op overalt. Enkelte byer slap dog nådigt, om end ikke uskadt fra Hitlers forsøg på at knægte Storbritannien; blandt dem var den historiske købstad York. Dermed fremstår byen i dag som en af Englands smukkeste og mest intakte middelalderbyer med smalle stræder, bevaret bymur – og ikke mindst det gotiske mesterværk: katedralen York Minster.



om skribenten

Kristoffer Flakstad er 41 år og journalist. Som forfatter til ’Turen går til England og Wales’ besøger han England adskillige gange årligt.

3 gode råd

Tag toget. Selv om York er langt mod nord, kan man hurtigt nå byen fra London. De hurtigste tog gør turen på en 1 time og 50 minutter fra Kings Cross.

Nyd det grønne. Bryd evt. med en del af programmet her, og tag på opdagelse i det smukke, engelske landskab uden for byen, især i nationalparken Yorkshire Dales. Husk godt fodtøj. Man går meget i den nærmest bilfri York, men afstandene er ikke helt korte. Læs mere på VisitYork.

Hitler forsøgte ellers at skyde katedralen i smadder, da han beordrede den såkaldte Baedeker-blitz i 1942. Her gik han efter at ødelægge så mange historiske bykerner og katedraler som muligt, og flere unikke bygninger i York blev da også sønderskudt. Men ikke katedralen, bymuren og de andre vigtigste steder.

Romerne anlagde York under navnet Eburacum, men byens udvikling tog først for alvor fart, da vikingerne kom til England sidst i 700-tallet. I begyndelsen var der kun tale om lejlighedsvise plyndringstogter, men efterhånden tilranede danske vikinger sig mere og mere land, og til sidst sad de på næsten en tredjedel af det nuværende England. De gav Eburacum navnet Jorvik, og den blev gjort til hovedstaden i den danske del af England: Danelaw – eller Danelagen på dansk.

Da normannerne kom til England, befæstede de York, som byen med tiden kom til at hedde, med en bymur, hvoraf store dele altså står den dag i dag. I samme periode påbegyndte man opførelsen af den enorme katedral. Faktisk fik York så stor betydning, at en gren af den engelske kongeslægt tog navnet York, og det var House of York med Richard III i spidsen, der kæmpede mod ærkerivalerne fra House of Lancaster under den blodige borgerkrig i 1400-tallet kaldet Rosekrigene.

Foto: Kristoffer Flakstad

York-slægten trak det korteste strå, og magten flyttede endegyldigt mod syd, hvor Tudor-kongerne foretrak at opholde sig. Da industrialiseringen buldrede derudad, var det andre nordengelske byer, der tog teten, og York forblev en relativ lille storby. Det er den også i dag, men fordums pragt har bestemt ikke lagt sig. Byen oser af liv, og hele det gamle centrum er et farverigt mylder af butikker, spisesteder, street food-boder, tea rooms, og pubber, hvoraf mange har til huse i gamle, skæve bygninger. Ind i mellem brydes det tætte og hovedsageligt bilfri byrum af hyggelige pladser – og midt gennem byen strømmer floden Ouse med cafeer ved vandkanten og broer med en malerisk udsigt.

Fredag

1Klokken 16: Virkelighedens Diagonalstræde

Gaden The Shambles med tilhørende sidegader blev med et trylleslag berømt i hele verden, da det kom frem, at J.K.

Foto: Kristoffer Flakstad

Rowling havde brugt den som inspiration til Diagonalstræde i Harry Potter-universet. Bindingsværkshusene står pilskæve og læner sig op ad hinanden i den tætte smøge med de mange farverige butiksvinduer.

Den tidligere slagtergade lukrerer i dag på Potter-forbindelsen, og der kan naturligvis købes alskens merchandise fra det berømte troldmandsunivers. Nogle dage må man mase sig gennem mængden af turister, men trods mylderet har The Shambles bevaret en stor portion charme.

The Shambles

2Klokken 18: Lokal øl på pubben

Den engelske pubkultur er måske ikke, hvad den har været, men mange briter søger nu stadig direkte hen til stampubben – især fredag eftermiddag for at nyde en fyraftensøl, og det er en herlig tradition at dumpe ned midt i som turist.

Foto: Kristoffer Flakstad

Lige rundt om hjørnet ved The Shambles ligger pubben Duke of York, som i øvrigt også er den titel, dronning Elizabeths tredje barn, prins Andrew, kan skrive på visitkortet. Traditionen tro bliver den næstældste søn af monarken som regel hertug af York. Nyd en frisk Yorkshire Gold (bitter øl) eller en Leeds Pale (en let ale) fra det nærtliggende Leeds Brewery her.

Duke of York, Kings Square

3Klokken 20: Middag med flodudsigt

River Ouse løber sløvt gennem York og deler byen i to.

Helt ned til flodbredden tæt på den folkelige og populære park Museum Gardens ligger spisestedet The Star Inn.

Foto: Kristoffer Flakstad

Hvis der er ledigt bord, bør man starte med en romantisk drink ude på terrassen med flodudsigt. På menukortet er der moderne fortolkninger af engelske klassikere, og råvarerne er hovedsageligt lokale. Selve restauranten er lys og luftig med store vinduer og omgivet af grønt udenfor.

The Star Inn, Museum Street

Lørdag

4Klokken 10: Gåtur på bymuren

Få byer i verden har så intakt en middelalderbymur som York. I dag adskiller muren groft sagt byens centrum fra forstæderne, og den er så stabil, at man kan gå sig en god lang tur på den, mens man spoler tiden mentalt tilbage til Ivanhoes og Robin Hoods tid.

Begynd eksempelvis ved Station Road, hvor der er en trappe op, og gå sydover til Micklegate, hvor en del af den oprindelige byport står bevaret. Oppe fra muren er der et smukt kig ind over byens ældgamle skyline med kirkespir, bindingsværk og skæve tage. Til sidst vil man også spotte Clifford’s Tower – et borgtårn, der står som resterne af York Castle på en majestætisk høj.

York city walls, Station Road

5Klokken 11: Det gotiske mesterværk

Ærkebiskoppen af York rangerer næsthøjest i den anglikanske kirke efter ærkebiskoppen af Canterbury.

Foto: Kristoffer Flakstad

Man forstår hvorfor, når man befinder sig foran York Minster, hvis gotiske mure og tårne rager så højt mod himlen, at nakken må tilbage i en ubehagelig vinkel for at få det hele med. Katedralen symboliserer pragt og magt som få engelske katedraler, og kirkerummet er et udsøgt eksempel på, hvad middelalderens største magthaver, kirken, var i stand til at præstere.

Hvil sind og bentøj en stund her under de gotiske hvælvinger, der sammen med resten af katedralen blev rejst gradvis over en lang periode fra 1100-tallet og frem. Undlad eventuelt at reklamere med den nationale herkomst herinde: Danske vikinger smadrede den oprindelige katedral i York i 1075 – længe efter danerne var gjort kristne.

York Minster, Deangate