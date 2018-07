En flok løver æder krybskytter i Sydafrika Mindst to krybskytter på jagt efter næsehorn er blevet dræbt i vildtreservatet Sibuya.

Mindst to mistænkte krybskytter er blevet ædt af en løveflok i vildtreservatet Sibuya i det sydøstlige Sydafrika.

Det skriver nyhedskanalen BBC.

Krybskytterne var angiveligt på jagt efter næsehorn i området, men blev pludselig mødt af en flok løver i stedet.

»Vi er ikke sikre på, hvor mange personer der var. Der er ikke så meget tilbage af dem«, siger ejer af vildtreservatet, Nick Fox, til BBC.

Sammen med rester af ligene fandt man også en riffel, en økse, sko, tøj og handsker. Nick Fox ser øksen som det altafgørende bevis for, at der er tale om krybskytteri.

»Krybskytter bruger riflen til at skyde dyret og øksen til at hugge hornet af«, siger han.

Krybskytteri har længe været et stort problem i Afrika, da hornene fra næsehorn ses som meget værdifulde i blandt andet Asien, hvor de bliver brugt i knust form som traditionel medicin. Det betyder, at det kan være en stor forretning for krybskytter at dræbe næsehornene og sælge hornene videre.

Politiet patruljerer i området ved Sibuya, hvis der skulle være overlevende krybskytter i nærheden.

Siden 2008 er mere end 7.000 næsehorn blevet dræbt i Sydafrika.