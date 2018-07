Med et digitalt abonement får du fuld adgang til hele politiken.dk, alle nyhedsbreve og e-avisen leveret hver aften.

Her er 7 af de bedste apps til din sommerferie

Bruger du som oftest også bare Google Maps, når du skal finde rundt på ferien? Og googler febrilsk, når du skal finde gode tilbud eller billige restauranter? En række apps samler alt den nødvendige viden for dig. Hjemmesiden netkablet.dk sætter fokus på nye tendenser inden for mobilverdenen. De har gennemgået og testet hundredvis af gratis rejseapps for at finde frem til de mest uundværlige på ferien. Her får du syv af de bedste, som du kan downloade ned på din telefon. 1. maps.me Med appen maps.me kan du downloade bykort over en række store og små byer. Mens du er på wifi, vælger du de byer, du skal bruge kort til og henter dem ned. Bagefter kan du bruge kortene og hele tiden se, hvor du skal gå hen. Appen fungerer lidt ligesom Google Maps, men uden at du behøver være på wifi eller bruge data fra telefonen. 2. Tripadvisor Med Tripadvisor har du altid de bedst anmeldte restauranter og seværdigheder lige ved hånden. Tripadvisor har i dag over 500 millioner anmeldelser, så den er især god til dig, der ikke lige har nået at researche hjemmefra. 3. Rome2Rio Rome2Rio giver dig det hurtigste og letteste overblik over vejen til din ønskede destination. Du vælger selv, om det skal være med tog, fly, færge, bil eller til fods. Turene vises på et kort med tider og afgange. 4. Hitlist Har du nogle favoritdestinationer, som du besøger igen og igen? Eller nogle destinationerne, du ikke helt har råd til at tage til? Appen Hitlist sender dig en besked, så snart der kommer billige billetter til din ønskede destination. 5. Flio Med knap 6.000 lufthavne i databasen holder Flio dig opdateret med de informationer, du har brug for i en lufthavn. Er der forsinkelser, hvor skal du spise, hvor er gaten, og hvor kan du lade telefonen? Flio har også rabatkoder til over 300 lufthavne, så restaurantbesøget kan blive lidt billigere. 6. XE Currency Har du ikke helt styr på valutakurserne, når du er ude at rejse? Så er der hjælp at hente med appen XE Currency, hvor du kan se de præcise priser uden at skulle bruge data. 7. Google Trips Bruger du til hverdag Gmail, Google Maps og Google Calendar, samler appen Google Trips selv dine data, for eksempel dine planer i kalenderen og dine rejsedokumenter fra din Gmail eller indbakke, så du hurtigt kan få et overblik.