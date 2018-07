Hawaii forbyder solcreme, der skader koraller 6.000 tons solcreme ender årligt i koralrev som Hawaiis, når vi svømmer og snorkler tæt på den smukke havbund.

Hawaii er den første stat i verden, som forbyder solcreme, der indholder to specielle kemikalier. Det sker for at beskytte statens sårbare og truede koralrev.

Den amerikanske stats guvernør, David Ige, har netop underskrevet en lov, der fra 2021 vil forbyde salg og distribution af solcreme, som indeholder oxybenzon og octinoxat, skriver San Francisco Chronicle. Videnskabsfolk mener, at kemikalierne skader koralrev.

Ved underskrivelsen sagde guvernøren, at »loven er det første lille skridt på verdensplan til at tage sig af vores koraller og rev på en måde, som ingen andre i verden har gjort«.

Foto: Marcio Jose Sanchez/AP Solcremer, der indeholder oxybenzone og octinoxate er nu forbudt på Hawaii. Flere andre områder og lande ventes at følge efter med et forbud.

Solcremer, der indeholder oxybenzone og octinoxate er nu forbudt på Hawaii. Flere andre områder og lande ventes at følge efter med et forbud. Foto: Marcio Jose Sanchez/AP

»Jeg håber, at vi om 20 år kan se tilbage og sige, at det var på dette tidspunkt, vi rundede et skarpt hjørne, når det gælder forurening«, tilføjede David Ige.

De pågældende produkter vil ikke kunne sælges fra 2021 på Hawaii, men hvordan myndighederne vil kontrollere, om turister tager solcremer med oxybenzon og octinoxat til staten og smørrer det på sig, sagde guvernøren ikke noget om ved offentliggørelsen af loven.

Flere trusler

Forskning viser, at de to kemikalier ændrer dna i korallernes celler og forårsager, at de ’sulter’ og dør. Truslen fra solcreme tages alvorligt, fordi de fleste af verdens rev trues af en kombination af global opvarmning, industriel forurening og produkter fremstillet af mennesker.

Årligt ender 6.000 tons solcreme i koralrev som Hawaiis, hvor folk svømmer og snorkler, ifølge miljøgrupperog Verdenshandelsorganisationen WTO. Alene ved Hawaiis næststørste ø Maui ender over 200 liter dagligt i de omkringliggende farvande ifølge Hawaii Department of Land and Natural Resources.

Solcremen kombineret med spildevand og pesticider, som skylles ud i havet, dræbte halvdelen af Mauis koralrev i 2014 og 2015.

Producenter og hudlæger protesterer

Problemet kendes ved stort set alle koralrev. En rapport offentliggjort i april afslørede, at 60 procent af alle koraller i Great Barrier Reef ved Australien er døde, og videnskabsfolk forudser, at 90 procent af koralrevene vil være døde i år 2050.

Foto: Caleb Jones/AP I Kaneohe-bugten på Hawaii er næsten halvdelen af koralrevene allerede ødelagt, og det er også gået ud over fiskebestanden.

I Kaneohe-bugten på Hawaii er næsten halvdelen af koralrevene allerede ødelagt, og det er også gået ud over fiskebestanden. Foto: Caleb Jones/AP

Myndighederne på Hawaii siger, at forbuddet vil blive efterlignet mange andre steder. Den caribiske ø Bonaire planlægger allerede at vedtage en lignende lov, som skal forbyde solcreme med de to kemikalier.

Producenter af solcreme har forsøgt at forhindre den nye lov på Hawaii, og det samme har dermatologer.

Specialisterne i hudsygdomme er bekymrede for solforbrændinger og en stigning i antallet af tilfælde med hudkræft.