Hoteltjek: Badehotelstemning i den vestsvenske skærgård

Havets afsmitning ses tydelig på aftenens menu. Forretten er kammuslinger med en variation af jordskokker efterfulgt af torskefisken lange med hvide asparges og friske radiser. Desserten er havtornis med havtorn- og lakridspulver på en bund af knust havtornmarengs.

Foto: Poul Husted Selv om man ikke er kaptajn, men kun gift med en kaptajnsdatter, kan man godt overnatte i Kapten Nils' værelse.

Badehotelidyllen forstærkes ikke alene af havudsigten, men også af de hvide duge, sølvbestik, krystalglas og håndstøbte stearinlys. Tidslommen fastslås med den dæmpede baggrundsmusik i form af eksempelvis Vera Lynns ’We’ll Meet Again’, hvilket forhåbentlig sker, når det gælder Pensionat Styrsö Skäret.

Konklusion: Pensionat Styrsö Skäret er et oplagt valg for romantikere, naturelskere og gourmeter. Ylva og Ola har skabt en lille perle i den vestsvenske skærgård, og Styrsö er i sig selv et besøg værd.

Prisen for et dobbeltværelse ud mod havet som ’Kapten Nils Rum’ begynder ved 1.995 svenske kroner (1.512 kroner) og ud til haven fra 1.795 svenske kroner (1.360 kroner), hvilket er yderst rimeligt.