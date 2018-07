Ryanair varsler flere strejker Irske piloter vil nedlægge arbejdet igen d. 20. og 24. juli. Senere på måneden vil kabineansatte i Spanien, Italien, Belgien og Portugal strejke hen over dagene 25. og 26. juli 2018.

Det irske flyselskab Ryanair står overfor flere strejker, efter at selskabets irske piloter har annonceret en ny arbejdsnedlæggelse midt i selskabets travle sommerperiode.

Under et døgn efter gårsdagens strejkeaktioner blandt Ryanairs irske piloter, er selskabet blevet konfronteret med et nyt strejkevarsel.

Hvis ikke piloternes fagforening, IALPA (Irish Airline Pilots Association), og deres arbejdsgiver, Ryanair, når frem til en aftale om en række rettigheder og vilkår, vil piloterne nedlægge arbejdet igen allerede fredag den 20. juli.

Der er ligesom i går tale om en endags-strejke, som følges op af yderligere en endags-strejke tirsdag den 24. juli.

Onsdag i denne uge mødtes parterne for at drøfte forslaget om en fælles arbejdsgruppe, der skal hjælpe til at finde en aftale for de krav, som piloterne har til deres arbejdsgiver.

Det lykkedes dog ikke parterne at blive enige om en opgavebeskrivelse til arbejdsgruppen.

Ansatte mister tålmodigheden

Strejkerne i Ryanair er begyndt at hobe sig op, efter både piloter, kabineansatte og jordpersonellet har mistet tålmodigheden med selskabets løfter om ordnede arbejdsvilkår.

Ryanair gik i december måned sidste år ud med et løfte om at ville forhandle overenskomst.

Det skete efter, at de tyske piloter var gået i strejke, og udsigten til flere strejker henover julen truede.

Siden har der dog været meget snak, men kun meget få reelle forhandlinger, hvilket i sidste uge fik arbejdstagerorganisationer i flere lande til at miste tålmodigheden og udstede de første omfattende strejkevarsler.

Senere på måneden vil også kabineansatte i Spanien, Italien, Belgien og Portugal gå i strejke hen over dagene 25. og 26. juli 2018.

Derudover har også de tyske piloter vedtaget at skulle stemme om nye strejker blandt selskabets tyske piloter sidst i juli.

Hos Ryanair opfordrer man piloterne til at vende tilbage til forhandlingsbordet.

»Som vi har sagt i vores memo i dag, opfordrer vi vores piloter om tage imod vores tilbud om en arbejdsgruppe for at løse disse problemer, men hvis de hellere vil holde endnu en strejke uden succes – så må det være sådan«, siger en talsperson fra Ryanair til den britiske avis The Independent.

Ritzau