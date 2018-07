Hoteltjek: Luksuskroferie for hipsteren, der vil have fjeldtoppe på sine Instagram-opdateringer Det er ren hygge, moderne hygge, Norges ældste fjeldhotel.

»Hei! Håper du koser dig! Supert om du vil skrive noen ord om, hvordan du har hatt det hos os«.

En håndskreven seddel og en god chokolade ligger klar på det runde bord i mit rum, der er opkaldt efter John Venge, der var første mand til at bestige Stora Trolltindan i 1882, en af de mange fjeldtoppe, som ligger lige omkring os her i Åndalsnes med alt, hvad det indebærer af klatring, vandring og aktiviteter med karabinhager. Og selvfølgelig hygge ved pejsen bagefter.

For som den 34-årige hotelvært, kok og skiguide Odd Erik Rønning udtrykker det, så skal det gerne føles som hjemmekos, altså hjemlig hygge, når man bor på Hotel Aak (udtales åk).

Beliggenhed: Hotel Aak ligger i Fjordnorge nordvest for Oslo i udkanten af byen Åndalsnes. Der er udsigt til den karakteristiske top Romsdal, og en stor elv løber tæt forbi hotellet, og man er midt i alle muligheder for friluftsliv.

Og sådan har det været, siden den engelske adel – heriblandt Winston Churchills bedstefar – kom i 1860 for at glæde sig over bjergene og over de mange store laks i floden. I dag er det store trækplaster touringski, elcykel, klatring og vandreture.

Indretning: Stilen er holdt autentisk med brede plankegulve og rustikke detaljer. Værelserne er enkle med lidt skødesløs elegance og et par lækre lammeskind i stolene. En smart sofa i rustrødt plys. Badeværelser er nye og pæne.

Faciliteter: Restauranten består af en fælles spisesal med langbord, hvor der snildt er plads til den snes gæster, som lige nu er på hotellet. Og hvis snakken går godt, kan man fortsætte inde i pejsestuen, hvor der er designergyngestole og masser af dyreskind og gevirer.

Foto: Per Munch Der er rene og klare linjer i stilen og indretningen på Hotel Aak.

Er vejret godt, kan det være, at man ender ude ved bålpladsen med udsigt over fjeldene. Mens man diskuterer, hvor morgendagens tur skal gå til. For kælderen er fuld af udstyr, man kan leje.

Konklusion: Den perfekte luksuskroferie for den moderne hipster, der gerne vil have lidt fjeldtoppe med på sine Instagram-opdateringer.

Et dobbeltværelse koster per nat 1.659 norske kroner (cirka 1.307 kroner), inklusive morgenmad, og en treretters menu i den absolut bedre ende af skalaen koster 590 norske kroner (cirka 465 kroner) med økologiske råvarer fra egnen. Men man skal være opmærksom på, at drikkevarerne løber hurtigt op.

Og man skal også have til en togbillet retur til lufthavnen i Gardemoen, cirka 1.000 norske kroner (788 kroner). De penge er til gengæld givet godt ud, for hele turen er fantastisk smuk, især de halvanden time med skinnebussen ad Rauma-banen.