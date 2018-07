Har du tjek på sygesikringskortet? Flere danske turister bliver syge på den billige solferie Spanien, Grækenland og Tyrkiet er de lande, hvor flest danskere bliver så syge, at de får brug for hjælp. Og i Tyrkiet kan et maveonde let ende som lommesmerter, hvis ikke man har tegnet forsikring.

Dårlig mave, blærebetændelse og besvimelser. Det er nogle af de hyppigste grunde til, at danskere på ferie må ringe hjem til SOS International, forsikringsselskabernes alarmcentral, for at søge hjælp.

»De seneste uger har vi haft utroligt mange anmeldelser fra danskere, som er blevet syge eller kommet galt afsted på deres sommerferie fra visse destinationer. Det er især danskere, som ferierer i Spanien, Grækenland og Tyrkiet«, forklarer Karin Tranberg, divisionsdirektør i SOS International.

»Når vi rejser, glemmer mange af os at tage vores forholdsregler i forhold til, at man nemt kan ende med en maveinfektion. Og selv om det heldigvis ofte er ganske harmløst i længden, så kan sådanne hyppige toiletbesøg ødelægge en stor del af ferien, så det er helt naturligt, at vi søger al den hjælp, vi kan få, i sådanne situationer. Så vi rådgiver en del omkring maveproblemer i øjeblikket«, siger Karin Tranberg (se tip i faktaboks).

Tip til solturisten Sørg for at vaske dine hænder ofte og grundigt, og benyt også håndsprit for at sikre dig, at dine hænder er helt rene. Vær især opmærksom på dette i forbindelse med måltider.

Maden skal helst være stegt eller kogt, da risikoen for, at der opstår en infektion, efterfølgende mindskes.

Drik ikke vand fra vandhanen, heller ikke ved tandbørstning.

Sørg for at børnene holder badepauser, så de ikke hele tiden har vand i øregangene.

Da solen er kraftigere sydpå, og man opholder sig ude i længere tid, er det vigtigt med solbeskyttelse og pauser. Kilde: SOS International Vis mere

SOS International oplever den største stigning i antallet af opkald fra Tyrkiet, hvor der fra uge 20-27 i år er sket en stigning på 58 procent i forhold til sidste år i danskere med behov for lægehjælp.

Og her får mange turister så den overraskelse, at det blå sygesikringsbevis ikke virker, da Tyrkiet jo ikke er i EU, og uden en rejseforsikring kommer man til at betale selv for det, der startede som en billig solferie.

Husk forsikring udenfor EU

»Vi oplever, at der stadig er mange, der er usikre på, hvordan det blå sygesikringskort dækker, og at mange ikke får sat sig ind i dette, inden de sidder i en flyver på vej til feriedestinationen. Desto vigtigere er det at have styr på rejseforsikringen, så man altid har en alarmcentral, man kan kontakte og spørge til råds, hvis man har brug for hjælp«, siger Karin Tranberg fra SOS International.

»Vi oplever nemlig stadig overbehandling på nogle privathospitaler fx i forbindelse med indlæggelser af børn med mellemørebetændelse, hvilket både kan ødelægge ferien og skabe stor utryghed«.