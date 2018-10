En ødselhed af naturoplevelser venter i tre kroatiske nationalparker Kroatien er forståeligt et hit. Klimaet, øerne, naturen og et rimeligt prisleje er alle grunde til populariteten. Her får du tre bud på oplevelser i nationalparkerne Krka, Paklenica og Kornati.

Fra rislende yndige bække til brølende, fossende vandfald. Sådan byder Krka-nationalparken sig til over store dele af sine 142 kvadratkilometer. Søer og floder udgør således en femtedel af parken, der blev etableret i 1985. Krka ligger nær de meget besøgte dalmatiske kystbyer Split, Sibenik og Zadar, så man er ikke alene her. Uagtet det store antal turister er parken et herligt møde med enestående natur.



Rejsedeklaration

Politikens flybillet og ophold var betalt af det kroatiske turistråd. organisationen har ikke haft indflydelse på artiklens indhold.

Vi sejler på Krka-floden herud på bare tyve minutter fra den lille by Skradin. Sejlturen er i sig selv en oplevelse. I begyndelsen er der ret langt imellem de lodrette kalkstensvægge, men snart snævrer det ind, og så har vi klipperne på begge sider.

Straks efter at være trådt i land oplever vi en brølende lyd af natur. Efter få minutters gang ad en plankesti kommer vi til Skradinski Buk, hvor vandet tordner 47 meter ned over hele 17 trin. Vandet ledes ned ad skrænten og ud i et smukt jadegrønt klippebassin. Flere har valgt at bade i bassinet, hvis temperatur er så høj, at oplevelsen næppe kan føles afsvalende.

Flere tager en dukkert i det lune vand. Foto: Jens Henrik Nybo

En lille sti fører os op over toppen af vandfaldet og belønner med en storslået udsigt ud over Skradinski Buk. Herfra følger vi et netværk af gangstier og træbroer, hvor vi hele tiden overvældes af en kakofoni af lyde fra klukkende små vandløb og egentlige vandfald. Længere oppe ad en høj passerer vi nedlagte møller, som kunsthåndværkere i dag har indtaget og sælger deres varer fra.

Yderligere mod nord fra Skradinski Buk breder floden sig ud i den store røromkransede sø Visovac. Lidt tilbagetrukket på en ø midt i søen ligger Visovac-klosteret, der blev opført af franciskanermunke i det 14. århundrede. Klosteret er omgivet af frodige haver og har en køn lille kirke.



Fakta Sådan kommer du dertil Flyrejse: Norwegian, SAS og Croatia Airlines flyver direkte fra København til Split i sommerperioden. Norwegian har også flyvning til Zadar med et stop undervejs. Fra Split er der højest et par timers kørsel til Zadar, der er det mest ideelle udgangspunkt for besøg i de tre nationalparker.

Rejsetidspunkt: Bedste rejsetid er fra medio april til medio oktober med mest behagelige temperaturer og mindst nedbør. Juli og august er dog normalt hede og travlest med højere priser som følge. Prisniveauet er generelt lavere end i Danmark, både når vi taler om mad, drikke, overnatning og udflugter. Vælger man at leje bil og selv køre rundt vil man opleve, at både vejstandarden og skiltningen er fin. Visit Croatia Vis mere

Umiddelbart nord for Visovac-søen møder vi det næsthøjeste af vandfaldene, Roski Slap, hvis højeste fald er på 25 meter. Atter tilbage ved udgangspunktet, landsbyen Skradin, indtager vi en af byens flere gode restauranter, som forkæler med alt godt fra havet og floden, hvorpå vi nyder en gåtur rundt i byens smalle stræder, som er flankeret af robuste, grålige stenhuse. Ikke uden grund er den populær blandt lystsejlere, dels på grund af dens rare stemning, men også fordi marinaen er åben året rundt.





Rå, men vildt smuk

Det fremkalder sved i mine håndflader, da jeg ser to menneskekroppe hænge dinglende i en wire 20 meter lodret over mig. Et minuts tid går, før de har samlet nye kræfter og fortsætter videre opad i deres stræben efter at nå toppen yderligere 40 meter lodret oppe. Senere støder vi på flere af disse frygtløse klatrere, for betingelserne for denne ekstreme sport er ideelle her på Paklenica-nationalparkens dramatiske lodrette, op til 400 meter høje kalkstensvægge.

Familieudflugt i Paklenica nationalparken. I de nedre dele af Velika-kløften kan de lidt større børn sagtens være med. Foto: Jens Henrik Nybo

Nationalparken ligger omtrent 40 kilometers kørsel inde i landet fra Zadar og byder på et vildt, til tider råt, men altid betagende landskab af forunderlige kalkstensformationer. Paklenica blev udnævnt som nationalpark i 1949, og den er inddelt i to hovedkløfter, Mala, som betyder lille, og Velika, som betyder stor.

Sidstnævnte har fået lov at forblive ret jomfruelig, hvilende alene på naturens præmisser. Her er ingen eller yderst få afmærkede stier og andre faciliteter. Velika Paklenica lokker særligt seriøse vandrere, men er man udstyret med et pålideligt kort og gps samt har lyttet til gode lokale råd, er det bestemt muligt at trekke i Velika-kløften på en lang dagtur eller endnu bedre med en nats søvn i et telt – og måske under åben himmel, hvis turen foregår om sommeren.

Områdets bestand af bjørne og ulve skulle efter sigende ikke udgøre nogen trussel. Men igen er det en god idé at hente råd fra parkens opsynsmænd.

Meget bedre tilgængelig og brugervenlig er imidlertid Mala-kløften med velafmærkede stier, som cirkler pænt opad på en godt to timers vandring fra parkeringspladsen til en lille bjerghytte. Visse steder går det rimeligt stejlt op, men man behøver sjældent at skulle forcere høje niveauforskelle.

Er konditionen og bentøjet i normal god stand, er det ingen sag at gå ad stien, og vi ser da også børnefamilier. Udfordringen er de solopvarmede sten, som faktisk visse steder er glatte, så fodtøj med såler, der skaber sikkert fodfæste, er en god idé. Denne dag er temperaturen høj uden nogen vind, og solen skinner fra en næsten skyfri himmel, så heden tæller også med som en udfordring. Derfor er træernes skyggefulde løv befriende, og der bliver bællet masser af vand fra den medbragte toliters flaske.