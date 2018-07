It-nedbrud i lufthavnen på Rhodos: Spies ved ikke, hvornår danskerne kan komme hjem Der er skabt store forsinkelser på flytrafikken på den græske ø, fordi indtjekningssystemet brød sammen i går.

Indtjekningssystemet i lufthavnen på den græske ø Rhodos brød sammen søndag aften. Det har skabt udfordringer for mange danskere, der ikke kunne komme til at lande eller lette fra lufthavnen.

Her kan du klage Rejsende kan benytte sig af en række klageinstanser, hvis de er utilfredse med den service, de har fået på ferien eller undervejs. Pakkerejse-Ankenævnet: Behandler forbrugerklager over pakkerejseprodukter købt hos danske rejsebureauer. Dvs. rejser, der indeholder både transport og en anden turistmæssig ydelse, f.eks. hotelophold. Klagegebyr: 275 kroner. Trafik- og Byggestyrelsen: Behandler klager over flyaflysninger, flyforsinkelse og/eller boardingafvisninger. Det kræver lidt research, men sørg for at få klaget med det samme, så flyselskabet/flyselskaberne kan nå at rette op på det. AirHelp, Flyhjælp og flyforsinkelse.dk er hjælpefirmaer, som gør arbejdet for dig og finder ud af, om du har ret til kompensation. Men det koster dig 25% af udbyttet. Forbrugerklagenævnet: Behandler klager i sager vedrørende flyselskaber. Vis mere

Miklas Njor skulle hjem fra Rhodos med sin datter i nat, men nåede ikke med flyet før it-nedbruddet.

»Det er en ærgerlig afslutning på en god ferie. Der var total kaos i lufthavnen, hvor guiderne råbte af folk, fordi folk masede på«, siger han.

Miklas Njor og datteren blev ved 5-tiden kørt til et Sunwing resort, hvor alle værelserne var taget af andre gæster, der også var ramt af situationen.

»De har givet værelser til de første 20-30 stykker, men ikke til alle. Så der er mange ældre mennesker, der bare må ligge på liggestole. Vi har ikke rigtig fået sovet, for vi blev hurtigt vækket på liggestolene, fordi hotellet åbnede for gæsterne«, fortsætter han.

Ifølge BT er flere tusinde mennesker berørt af lufthavnens nedbrud.

»Vi ved ikke, hvornår vi kan komme hjem, og heller ikke hvornår vi får noget information igen. Jeg hørte, at en pige var meget nervøs, fordi hun kun har sin medicin med til en dag mere, og der kunne guiderne ikke love, at hun ville være hjemme«, siger Miklas Njor.

Vi mangler kapacitet til at få gæsterne hjem

Hos Spies ser pressechef, Torben Andersen, situationen som yderst ærgerlig, fordi de ikke er herre over lufthavnens it-system.

»160 gæster kom igennem indtjekningssystemet i går, inden det brød sammen. Så de er kommet hjem. Men vi har 212 gæster, der nu er på Sunwing resortet. Vi ved ikke, hvornår de kan komme hjem, men vi søger efter kapacitet til det. Så snart vi ved noget, får de besked«, lyder det fra ham.

»Vi havde også et fly i luften i går, der måtte lande i Dalaman i Tyrkiet i stedet for, og de bliver så sejlet til Rhodos i dag«, fortsætter han.

Han bekræfter, at gæster har måttet sove på liggestole og i kufferter rundt omkring på Sunwing resortet.

»Det er højsæson på Rhodos, så det har ikke været muligt at få hotelværelser til alle. Vi har sendt gæsterne til hotellet, så de i det mindste kan få noget mad og hoppe i poolen. Det er bedre end at overnatte i lufthavnen«, siger Torben Andersen, der forventer, at der ikke vil være flere problemer, når de skal sende gæster til Rhodos igen på onsdag, og han håber da også på, at de danske gæster er kommet hjem inden da.

Hos Apollo nåede alle fly hjem fra Rhodos inden it-nedbruddet.