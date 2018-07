På trods af dansk varme: Rejsebureauer på vej mod nyt rekordår Danskerne bestilte sommerferien, inden varmen og tørken for alvor slog igennem herhjemme, men branchen forventer ikke, at denne sommers varmebølge vil ødelægge næste års salg af rejser – tværtimod.

Sveden driver af os i den danske tropehede. Badestrandene er fyldt. Cafeerne er fulde af tørstige sjæle. Landmændene sukker efter regn, og køerne foran iskioskerne er alenlange.

Alligevel er et rekordstort antal danskere rejst udenlands for at få sol på kroppen.

Foto: Osman Orsal/AP Tyrkiet er igen blevet et populært rejsemål efter kupforsøget i 2016.

Rejsebureauernes brancheforening, Danmarks Rejsebureau Forening (DRF), har netop meddelt, at rejsebureauerne er på vej mod endnu et fremragende 2018. Sidste års regnfulde sommer fik folk til at hamstre rejser i stor stil, og derfor bliver ligner 2018 et rekordår, siger afdelingschef i DRF Jakob Hahn.

»Mange købte rejser for sommerperioden 2018, før det blev godt vejr, men vi kan se, at der bliver købt mere ind til efterår og vinter, og der bliver købt dyrere og længere. Salget for efteråret ligger højere end sidste år, og det betyder, at mange af vores medlemmer er over salget i samme periode sidste år. Der er medlemmer, som er helt op til 10 procent over«.

2019 vil også sælge godt

Sommersalget i de seneste måneder for 2018 ligger nok under gennemsnittet, men når Jakob Hahn ser på det samlede salg indtil nu inklusive efteråret, er der tale om en ret imponerende stigning.

Jakob Hahn tror ikke, at den varme sommer kommer til at betyde så meget for salget af rejser i 2019.

»Det kan godt være, at der kommer et ryk for, hvornår folk køber sommerferien. Måske vil knap så mange bestille den, mens de sidder og fryser i januar, og rykke perioden et stykke tid. Når vi kigger på tallene for resten af dette års salg, er der ikke noget, som tyder på, at varmen får indflydelse på omsætningen i 2019«.

Foto: Morten Langkilde Tyskland var sidste år landet med flest danske overnatninger.

Når rejsebureauerne år efter år kan tale om rekordresultater, skyldes det også, at vi rejser mere og mere. Ifølge analyseinstituttet Epinion rejser vi nu i gennemsnit to en halv gange om året. Hvis man ser på typen af rejser, ligger storbyferie eller city breaks som nummer et efterfulgt af individuelle ferier og charterrejsen på tredjepladsen.

Folk er stadig rejselystne

Hos rejsebureauet Spies er salget for 2019 allerede skudt i gang. Kommunikationschef Torben Andersen må ikke oplyse konkrete tal, men kan bekræfte, at fra flere jyske lufthavne har selskabet udsolgt måneden ud.

Foto: Kike Calvo/AP Ifølge Torben Andersen fra Spies har Mallorca ikke solgt så godt som forventet i år.

»Selv om der er varmt herhjemme, er folk stadig rejselystne, så vi får solgt vores rejser. Det skyldes ikke alene, at folk har købt i god tid, for vi har også solgt i den senere tid. Da skoleferien begyndte, havde vi solgt 9 ud af 10 rejser, så der var ikke mange tilbage. Havde det været en rigtig, rigtig skidt sommer, havde vi nok fået udsolgt, men vi har altså solgt virkelig godt, fordi folk frygtede en ny dårlig sommer. Det er specielt børnefamilierne, som har været tidligt ude og bestille ferien«.

Spies har allerede nu sat de fleste sommerrejser i 2019 til salg, og også her er der godt gang i salget ifølge Torben Andersen, fordi ferieboligen for mange er vigtigere end selve rejsemålet, og derfor er folk tidligt ude:

»Når det gælder salget til næste år, ligger det på samme niveau som sidste år. Vi tror også, at vi samlet når samme niveau som i år. Hvis vi skal justere, er der masser af tid til det. For tiden er branchen god til at holde balancen mellem udbud og efterspørgsel. Det kneb tidligere. Jeg tror, at branchen får et rigtig godt år i år – mindst lige så godt som sidste år, der var rekordår«.