Byret er begravet i inkassosager mod flyselskaber Københavns Byret må indrette en fast afdeling, der kan håndtere store mængder inkassosager mod flyselskaber, der nægter at kompensere deres passagerer.

Det var kun tænkt som et midlertidigt kontor, men nu er Københavns Byret tvunget til at indrette en fast afdeling, hvor jurister og sagsbehandlere kan håndtere en konstant strøm af retssager eller inkassosager rettet mod danske og udenlandske flyselskaber.

Som Politiken kunne fortælle fredag, kæmper flypassagerer i tusindvis med næb og kløer for at få den kompensation, de har krav på, når deres fly er forsinket i mere end tre timer.

Mange passagerer allierer sig med de såkaldte ’kompensationsfirmaer’, der har gjort det til et indbringende speciale at trække kompensationsbeløb ud af de genstridige flyselskaber.

Men det er både billigere og mere effektivt at gå direkte til byretterne og få pengene kradset ind.

»Lige nu har vi omkring 1.800 verserende sager, hvor forbrugere og flyselskaber er stærkt uenige om, hvorvidt der skal betales en kompensation for et forsinket fly«, siger Michael Villemoes Larsen, administrationschef i Københavns Byret.

»Der er stadig mange uklarheder i de regler, der gælder på dette område, og derfor forsøger flyselskaberne selvfølgelig efter bedste evne at slippe for at betale. Men som regel får kunden kompensation i sidste ende, selv om vi synes, vi kan mærke, at nogle flyselskaber er blevet mere krigeriske«, siger han.

Hvor mange af sagerne i starten blev afgjort med et forlig mellem parterne, er der nu en tendens til, at flere og flere sager bliver afgjort ved dom, fordi flyselskaberne ikke vil give sig.

Og selv om et flyselskab bliver dømt til at betale kompensation, er det ikke altid, det sker, fortæller Michel Villemoes Larsen:

»I slutningen af denne måned rykker vi for første gang ud i Københavns Lufthavn for at gennemføre en egentlig fogedforretning mod et flyselskab, der ikke vil betale, selv om der er afsagt dom i sagen. Her vil vi jo kigge på, hvad selskabet har af værdier og aktiver, som vi kan foretage udlæg i og sælge. Og det kan være alt fra et fly til et parti toldfrie varer«, siger administrationschefen, der understreger, at han godt forstår, hvorfor flyselskaberne indimellem slår sig i tøjret.

Ryanair er værst

En kompensation kan nå helt op på 4.700 kroner alt efter sagens omstændigheder. Det er mange penge, hvis billetten kun har kostet et par hundrede kroner.

»Omvendt kan vi jo se, at kompensationsreglerne har begrænset antallet af flyforsinkelser i Europa«, siger Michael Villemoes Larsen.

De såkaldte kompensationsselskaber, der blandt andre tæller selskaber som Flyhjælp, Flyforsinkelse og AirHelp, beholder selv mellem 25 og 31 procent af den erstatning, de henter hjem til passagererne.

De passagerer, der går i byretten for at få flyselskaberne til at betale, skal alene betale en retsafgift på 500 kroner, som de vel at mærke får retur, hvis de vinder sagen.

Forbrugerne kan også helt gratis søge hjælp i Trafikstyrelsen. Men styrelsen behandler kun rent danske sager. Er skaden sket i udlandet, skal de rejsende klage til myndighederne i det pågældende land. Det er her, det bliver besværligt for forbrugerne.

Ifølge Michael Villemoes Larsen kan byretten håndtere sagerne, uanset hvor i Europa flyet er blevet forsinket.

»Så kan det da godt være, jeg nu får endnu flere sager ind, men så klarer vi dem også«, siger Michael Villemoes Larsen, der oplyser, at det ofte er kompensationsfirmaerne, der rejser sagerne ved byretten på vegne af deres kunder.