Flyselskab: Erstatninger til vores kunder kan lukke os Flyselskaber og rejsebureauer efterlyser klarere regler for kompensationer til de tusindvis af flypassagerer, der oplever lange forsinkelser.

»Selvfølgelig betaler vi, når vi får besked på det af Trafikstyrelsen. Men det her område sejler, reglerne er uklare, klagerne er ved Gud ikke altid lige solide og for et lille selskab som vores, er det her blevet en kæmpe post på budgettet«.

Jesper Rungholm er direktør og ejer af det lille danske flyselskab DAT. Han er dybt kritisk overfor de EU-regler, der giver flyselskaberne pligt til at kompensere passagererne økonomisk, hvis de oplever længere forsinkelser på deres fly.

»Det er da helt fair, at folk skal kompenseres i en eller anden udstrækning, men det her er gået amok. Vi har været nødt til at ansætte to fuldtidspersoner, der ikke laver andet at håndtere kompensationssager. Sidste år brugte vi 10 millioner på kompensationer, og for en virksomhed som vores er det så mange penge, at vi er nødt til at spørge os selv, om vi så overhovedet kan få enderne til at nå sammen i denne her virksomhed«, siger en tydeligt frustreret direktør.

Revision af reglerne, tak

Jesper Rungholm efterlyser en revision af reglerne, så det står krystalklart, hvornår der skal betales kompensation, og hvornår der ikke skal. Det er også ønsket fra Lars Thykier, administrerende direktør i Danmarks Rejsebureau Forening.

»De er jo et irritationsmoment for mange rejsebureauer, at deres gæster bliver ramt af flyforsinkelser og bagefter må kæmpe med flyselskaberne for at få erstatning«, siger Thykier, der kalder det helt uholdbart, at danske passagerer kun kan få hjælp fra myndighederne i Trafikstyrelsen i de rene danske sager. Mens de må løbe flyselskaber og myndigheder på dørene, hvis forsinkelsen har fundet sted i et andet EU-land.

»Enten må vi have et system, hvor den danske Trafikstyrelse får mulighed for at hjælpe danskere med deres sager, uanset hvor i Europa skaden er sket. Eller også må vi have et fælles EU-kontor, der styrer de her sager«, siger han.

Som tidligere omtalt i Politiken, kæmper flypassagerer i tusindvis for at få den kompensation, de har krav på, når deres fly er forsinket. Antallet af sager er eksploderet, efter at det i april blev slået fast, at passagererne også har krav på kompensation, når forsinkelserne skyldes interne strejker i flyselskaberne.