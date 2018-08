Statens Serum Institut advarer om mulig mæslingesmitte i Københavns Lufthavn Personer, der har opholdt sig i lufthavnen mandag morgen, kan være blevet smittet med mæslinger.

En dansk mand, der var smittet med mæslinger, landede mandag morgen i Københavns Lufthavn.

Derfor advarer Statens Serum Institut personer, der har opholdt sig i lufthavnens transitområdet, bagageudleveringsområde eller ankomsthal mandag den 6. august mellem klokken 08.30-9.30, da de kan være blevet udsat for smitte.

Danskeren havde været på ferie på Filippinerne og vurderes at have været smitsom under flyrejsen fra Manila over Hongkong til København. Han tog direkte fra lufthavnen til sygehuset.



»Hvis man ikke har haft mæslinger eller er blevet vaccineret for det, så snak med din læge. Man kan blive vaccineret for mæslinger tre dage efter smitten«, lyder det fra Peter H. S. Andersen, der er afdelingslæge ved Statens Serum Institut.

Om mæslinger Mæslinger er en meget smitsom sygdom, der sjældent kan medføre lungebetændelse, mellemørebetændelse, hjernebetændelse og i værste tilfælde døden.

WHO har i 2017 erklæret mæslinger for elimineret i Danmark. Det betyder blandt andet, at udbrud hurtigt bringes under kontrol.

Der har i 2017 kun været fire bekræftede tilfælde af mæslinger i Danmark.

MFR-vaccinen beskytter mod mæslinger, fåresyge og røde hunde og er en del af børnevaccinationsprogrammet i Danmark.

Som reglerne er nu, skal du som voksen selv betale for vaccinen, hvis du ikke tog imod tilbuddet som barn.

Statens Serum Institut estimerer, at minimum 100.000 voksne danskere ikke er immune over for mæslinger. Kilde: Sundhedsministeriet og Statens Serum Institut /ritzau/ Vis mere

»Smitten kan ske via luftveje, derfor er der risiko for, at nogen kan være blevet smittet«, fortsætter han.

»Vi prøver at finde frem til passagerlister på de pågældende fly. Personer med bopælsadresse i Danmark vil herefter blive forsøgt kontaktet af Styrelsen for Patientsikkerhed«, siger Peter H. S. Andersen.

Mæslinger er en meget smitsom sygdom, men har været udryddet i Danmark siden 2017. Importerede tilfælde og begrænset videre smitte kan stadig forekomme.