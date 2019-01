Leg Tarzan, og kom helt tæt på tågeskovens dyr: Her er fire store naturoplevelser på Costa Rica

Med guide i Costa Ricas mindste nationalpark

Foto: Maria Skjødt Oppe i træerne kan man bl.a. få øje på aber og slanger.

»Stoop, stoooop, stoooop. Rør jer ikke«, kommanderer vores naturguide, standser brat midt på stien og begynder at indstille sit store teleskop.

Han retter det direkte mod en gren få meter fra os. Jeg kigger intenst. Bukker mig lidt og stirrer på grenen fra en anden vinkel. Jeg rejse mig op på tåspidserne for at få et bedre udsyn.

»Kan du heller ikke få øje på dyret?«, spørger en ældre brite mig.

Jeg ryster på hovedet og får et opgivende skuldertræk til svar.

»Nu kan I kigge«, siger guiden.

I teleskopet kan jeg se en grøn slange viklet rundt om den gren, som jeg ellers lige har nærstuderet. Den er kun på tykkelse med en finger, og alligevel fik vores guide Antonio øje på den flere meter væk.

Parque Nacional Manuel Antonio er landets mindste nationalpark, men alligevel er den Costa Ricas mest populære, og det er nemt at forstå hvorfor. Her er klimaet tropisk, og dyrelivet intenst. Nogle af dyrene kan man ikke undgå at se eller høre. Som de dødningehovedaber, der svinger sig i grenene, eller bladskærermyrerne, som krydser stien.

Og så er der dem, som vi ikke selv opdager. Edderkopperne på deres guldlignende spind. Æggene, som tilhører en sjælden fuglerace. Dovendyret med sin unge i toppen af et træ ved vandkanten. Heldigvis opdager vores guide det, vi andre ikke ænser. Efter to timer med ham har jeg set flere dyr, end jeg gjorde på egen hånd i løbet af ni timer i parken.

En to timers guidet tur i Parque Nacional Manuel Antonio få kilometer fra byen Quepos koster ca. 120 kr. pr. person. Man kan blive i parken på egen hånd, så længe man har lyst, når turen er slut. Parken er åben kl. 7-16 hver dag, indgang koster ca. 100 kr.

På de hængende broer i tågeskoven

Foto: Maria Skjødt Fra en af adventureparkens hængebroer er der fint udsyn over området.

Den lille orkidé strækker sin hals med de sarte lilla blade mod sollyset, der falder gennem træets store grene. Jeg står på en hængebro ved siden af en gammel stamme og beundrer den lille blomst, der vokser ud fra barken 20 meter over jorden. Under mig danner trækronerne et grønt tæppe, mens solens stråler bader skoven i et mildt lys.

FAKTA Turen til Costa Rica Klimaaftryk tur-retur: Fly: 3.041 kg CO 2 per person (det svarer til at kunne køre ca. 23.400 km. i bil). Privatforbrug: En dansker udleder i snit 17.000 kg CO 2 per år. Forstå tallene, udregn dit klimaaftryk, og se, hvordan du kan klimakompensere på politiken.dk/klimaberegner Fly: Air France flyver en direkte rute fra Paris til San José. Turen tager 15 timer inkl. rejsen til Paris. Pris ca. 6.000 kr. t/r. Pakkerejser: Flere rejsebureauer kan hjælpe dig med at booke fly, hotel og oplevelser som en samlet pakke, bl.a. Jysk Rejsebureau, Marco Polo eller CC Travel. Visum: Det er visumfrit for danskere at besøge Costa Rica i op til 90 dage. Vaccination: Hepatitis A og stivkrampevaccine anbefales. I visse områder tilråder Danske Lægers Vaccinationsservice også malariapiller. Vis mere

Broerne er en del af en adventurepark, der hedder Selvatura, som ligger i skovreservatet Monte Verde, der er bedre kendt som Tågeskoven. Her er et system af hængebroer og stier, der strækker sig over tre kilometer. Jeg bevæger mig langsomt ad dem og kigger på de farverige fugle i træerne, der sladrer til hinanden.

30 minutter inde i vandreturen bliver det pludselig skyet. Tågen vælter ind over broerne, mens støvregnen falder. Det er det fænomen, der har givet området dets navn. Her midt i landet møder den varme caribiske vind de køligere bjerge, hvor den bliver tætnet til skyer og ender med at ligge som bløde vattotter mellem trætoppene.

Jeg spotter endnu en orkidé på den sidste hængebro. Netop dette skovområde er også det sted på jorden med den højeste koncentration af forskellige orkidéarter med over 500 sorter på et forholdsvist lille areal. Jeg bliver stående lidt på den sidste bro og overvejer et øjeblik at gå turen en ekstra gang.

Selvatura ligger ca. 6 km nord for Santa Elena og har åbent hver dag kl. 7-16. En billet til broerne koster ca. 200 kr.

Flyvende over trætoppene i ziplinen

Foto: Maria Skjødt I tågeskoven kan man lege Tarzan og suse mellem trætoppene.

