Fra drømmedyk til toiletrensning: Kom med om bord på det sejlende kollektiv De hundredvis af hajer er få meter fra os i det uendelige blå. Et par dage senere tømmer vi skibets stinkende sump. På 'Atlas' er vi fælles om alt, mens vi sejler rundt med katamaranen i Fransk Polynesien i et fællesskab, hvor tiden forsvinder.

Det er tirsdag. Eller onsdag. Eller måske søndag?

Vi sidder rundt om det lille bord og småråber for at overdøve dykkerkompressorernes brummen, mens flaskerne bliver fyldt. På stranden strækker Fakaravas palmetræer deres grønne kroner mod himlen, mens bølgerne blidt vugger vores hjem, katamaranen 'Atlas'. Kaffen bliver lunken i krusene, mens vi diskuterer hen over morgenmaden.

Vi kan ikke blive enige om, hvilken dag det er. Det er en diskussionen, som vi har haft flere gange i løbet af de tre uger, vi har sejlet rundt i Fransk Polynesien. Konklusionen er altid den samme: Vi ved det ikke, og det er helt lige meget.

Rejsedeklaration

Politikens krydstogt var betalt af Sailing Atlas. Selskabet har ikke haft indflydelse på artiklens indhold.

Jeg skyller min skål med cornflakes på bådens agterspejl, og inden de sidste rester har forladt skålen, cirkulerer en håndfuld hajer nysgerrigt omkring det orange smulder. Jeg bliver stående, indtil de karakteristiske trekantede finner er forsvundet ned i dybet.

Der er alligevel ikke noget, jeg skal nå, inden det næste dyk klokken 8.

Foto: Atlas

Velkommen om bord

Tre uger tidligere sidder vi i skibets salon, mens Ken Block introducerer en ny gruppe gaster til livet til søs. Selv har jeg allerede været to måneder om bord på den danske katamaran, som sejler rundt til Fransk Polynesiens forskellige små øer og atoller.

Den nye gruppe skal jeg dele den næste tid med. 6 uger, hvor vi sejle, dykke og leve sammen på det 55 fod lange skib. Vi er et kortvarigt kollektiv på 13 mennesker, der skal få en hverdag til at fungere på båden.

Vi har forskellig alder, baggrund og sejlererfaring, og de fleste af os kendte ikke hinanden, før vi påmønstrede båden.

»Målet er at skabe et fællesskab, hvor vi hjælper hinanden og deles om alt fra fantastiske dyk til at skrubbe dækket«, siger Ken.

3 bedste dykkerspots i Fransk Polynesien ifølge kaptajnerne

1.Tiputapasset på atollen Rangiroa: Passet er kendt som dykkerspottet, hvor alt kan ske. Her kan man blive overrasket af delfiner, hammerhajer, tigerhajer eller store stimer af barracudaer. En ting er sikker: Man keder sig aldrig som dykker på Rangiroa.

2. Matateteiko på Nuku Hiva: Vandet er nærmest grønt, når man dykker rundt om klippeformationen Matateteiko. Her er store stimer af fisk på samme tid, og i klippernes sprækker gemmer sig blæksprutter og sjove havdyr, som man kan øve sig i at spotte, når man da ikke bliver distraheret af store mantarays eller hammerhajer. 3. Tetamanu, sydpasset på atollen Fakarava: Fakarava er indbegrebet af tropeidyl, også under vandet, med fantastisk sigtbarhed og smukke korallandskaber. Passet er særligt kendt for sine hundredvis af hajer, særligt gråhajer samt hvid- og sorttippede revhajer. Vis mere

Ken er kaptajn på 'Atlas' sammen med Jacob Mouritzen. Ken er midt i 40'erne og har sejlet med gaster de seneste 10 år, Jacob er lige fyldt 30 og har sejlet hele livet. De er også begge ejere af skibet.

»Og så skal vi selvfølgelig udforske nogle af Fransk Polynesiens bedste dykkersteder«, siger Ken.

Dagene tælles i dyk

Tilbage på Fakarava er klokken blevet lidt over 8.

»Er der nogen, der ikke er klar«, spørger Ken. Vi sidder i gummibåden med det tunge dykkerudstyr på, forberedt til at lade os falde bagover og bryde vandoverfladen.

Dykning fylder meget i hverdagen på 'Atlas'. Ofte er der tre-fire dyk om dagen med forskellig sværhedsgrad og dybde tilpasset gasternes erfaring og behov.

Foto: Atlas

Flere af gasterne har aldrig haft en regulator i munden, før de stiger om bord på 'Atlas', mens andre har flere hundrede dyk noteret i deres logbog.

Både Ken og Jacob er dykkerinstruktører, og de uddanner både nybegynderne og de mere erfarne dykkere, som gerne vil blive bedre under togtet.

Vi er på vej til et strømdyk i Fakaravas sydpas, et sted, som to gange om dagen bliver til et mekka for hajer og fisk, mens tidevandet rykker sig ind og ud af atollens lagune.

Mit hjerte begynder at banke sagte under den stramme våddragt. Det gør det altid, lige før jeg hopper i vandet. Jeg tjekker luften i min flaske. '200 bar', står der på måleren. Alt er, som det skal være.

»Klar«, siger jeg og nikker til Ken, før jeg tager regulatoren i munden.

1, 2, 3, nu.

Fakta Sådan kommer du på krydstogt i Fransk Polynesien 'Atlas' er en danskejet katamaran, hvis togter i Fransk Polynesien kan ses på www.sailingatlas.dk. Det koster 250 kr./dag i køjepenge at være om bord på 'Atlas'. Derudover deles man om udgifter til mad og diesel. Et dyk koster 125 kr., og dykkeruddannelserne spænder fra 2.000 til 4000 kr., alt efter hvilken uddannelse der er tale om.

Togternes længde, påmønstring og afmønstringssted varierer. Oftest flyver man dog til Fransk Polynesiens hovedstad, Papeete på hovedøen Tahiti, hvorfra der er et mindre fly til en af de mindre destinationer i Fransk Polynesien. Flybilletter København-Fransk Polynesien koster fra ca. 10.200 kr. t/r. Vis mere

Jeg tilter bagover og lader mig falde tungt ned i havet. Min dykkercomputer begynder at bippe, mens vi langsomt synker mod bunden. 10, 18, 28 meter ned i det blå. Jeg svømmer tæt på min makker på dykket, Søren, mens Ken svæver ubesværet foran os. Vi giver tegnet for, at alt er okay — en rund cirkel formet med tomlen og pegefingeren.

De grå silhuetter viser sig hurtigt. Først som utydelige skygger, der cirkulerer i forskellige dybder rundt omkring os. Da vi kommer tættere på, kan vi tydeligt se hajerne.

Der er hundredvis af dem. Gråhajer og sort- og hvidtippede revhajer svømmer mellem hinanden, fuldstændig upåvirkede af vores tilstedeværelse. Vi svømmer mod dem og lader os omringe af de meterlange dyr, mens strømmen fører os gennem passet. 38 minutter efter stiger vi op til havoverfladen igen. Tiden under overfladen forsvinder hurtigt.

Madlavning i den vuggende kabys

Det gør den også over havet.

Vi deles om alle opgaver på 'Atlas', fra rengøring til madlavning. Vi følger en turnus, der strækker sig fra morgenopvasken til aftensmaden under hele vores togt. På skibet tager alting tid på en helt anden måde, end det gør hjemme. Dagligdagens normale krav om hurtighed i praktiske opgaver er skiftet ud med mål som at bruge mindst muligt af den dyrebare ferskvand, eller hvilke retter man kan lave, når katamaranen er i bølgegang.

Om morgenen tager vi servicet ned på agterspejlet og skyller det i saltvand. Derefter vasker vi det op i den smule varmt vand, som vi har kogt i kedlen. Om formiddagen bager vi brød fra bunden på webergrillen.

Til frokost skal pålægget frem, de særlige lækkerier som tunsalat eller hårdkogte æg bliver forberedt, og så skal der igen vaskes op på den langsommelige måde.

Om eftermiddagen begynder forberedelserne til aftensmaden med kødet, der først skal tages op af fryseren, eller dejen, der skal slås op til pizza.

Aftensmaden til 13 mennesker bliver lavet i en vuggende kabys, noget, som gerne tager 2-3 timer. Til sidst endnu en opvask.

Foto: Atlas Der er masser af undervisning om bord til dem, der måske ikke har sejlet eller dykket før.

Selv om klokken kun er omkring 20.30, når vi er færdige med opvasken, er de fleste gået i seng på dette tidspunkt. Sådan er det, når man står op med solen.

Tre store fisk på en dag

Først peger stævnen mod den grå himmel. Kort efter dykker den ned i bølgerne, og saltvandet sprøjter op på dækket. Det giver et lille sug i maven, når 'Atlas' falder efter at have været på en særligt høj bølgetop.

Jeg står ved roret og kigger ud over skibets spids, mens det skærer gennem bølgerne. Vi har netop hevet ankeret fra Fakaravas sandbund og sat kursen mod atollen Makemo. En sejlads på 130 sømil, der er sat til at tage cirka 24 timer.

Rundt om mig i cockpittet ligger folk på bænke eller på hynder spredt ud på gulvet. Når bølgerne er mest urolige, fordyber vi os i bøger, falder i søvn eller hører musik i et forsøg på at slippe for søsyge.

Der er helt stille ud over bølgernes sprøjt og sejlenes blafren. Men pludselig bryder en lyd tavsheden. Det er et hjul, som kører.