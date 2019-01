Til østrigsk ædegilde iført slalomstøvler

Skidage i godt vejr rummer almindeligvis en ret fast defineret rollefordeling mellem det kulinariske og det sportslige. Dagens måltider er for de fleste klart underordnet mulighederne for at opnå de helt store oplevelser på pisterne.

Kan man slippe for kø, er det herligt. En madpakke, en pizzaslice, en skovlfuld pommes fritter eller en skål spaghetti bolognese er for de fleste tilstrækkeligt, så længe kroppens depoter bliver fyldt op til eftermiddagens anstrengelser.

Men hvordan mon det vil være at sidestille det kulinariske med selve skiløbet for en dag?

REJSEDEKLARATION Politikens rejse og ophold var betalt af Østrigs Turistbureau. Turistbureauet har ikke haft nogen indflydelse på artiklens indhold.

Det er det store luksusspørgsmål, vi står og grunder over nede i dalen ved en gondollift i hjertet af det store skiområde Ski Amadé ved Salzburg.

Fra den helt tidlige morgenstund har solen sørget for at leve op til de tilkøbte forventninger om en skidag ud over det sædvanlige.

Vi skal i sving med særprogrammet ’4-bjerge-gourmet-tur’, en nydelsestur, der kombinerer mad- og skiglæde. Fire restaurantbesøg på pisterne er lagt ind mellem dagens fire guidede passager over bjergtoppene Reiteralm, Hochwurzen, Planai og Hauser Kaibling. Alle i omkring 2.000 meters højde.

Spørgsmålet er, om det er for meget til én dag?

Klokken 8.20 står vores gruppe på fem erfarne skiløbere og grunder over dilemmaet, da vores skilærer, en 53-årig østriger ved navn Gerhard Resch, præsenterer sig med et imødekommende »hello«.

På udmærket engelsk præsenterer han sig hurtigt som en skilærer af typen, der ved lige så meget om sit områdes geografi og historie som skiteknik og snekvalitet. Vi stavrer mod dagens første kabinelift og varmer lidt op, inden en stor stolelift løfter op til tops på Reiteralm. Klokken er 8.50, da vi i 1.860 meters højde betragter skråningerne, der ved flere lejligheder har huset konkurrencer i skisportens formel 1, World Cup-serien.

FAKTA Turen til Ski Amadé Klimaaftryk tur/retur: Fly: 415 kg CO 2 per pers. Bil: 143 kg CO 2 per bil (divider med antal personer i bilen på rejsen og find klimaaftryk per person). Tog/bus: 44 kg CO 2 per pers. Forstå tallene, udregn selv dit klimaaftryk, og se, hvordan du kan klimakompensere på politiken.dk/klimaberegner Skiområde: Består af fem skiregionersyd for Salzburg, herunder skisportssteder som Wagrain, St. Johann, Schladming, Bad Gastein, Maria Alm og Grossarltal. Tilsammen råder området, der kan besøges med samme liftkort, over 760 pistekilometer, heraf 275 km på blå pister, 390 på røde og 95 på sorte. www.skiamade.com Gourmettur: Turen ’4-bjerge-gourmet-tur’ koster 128 euro per person og indeholder ud over en guide, der tager dig med rundt på fire bjergtoppe: morgenmad på Reiteralm i Schnepfn Alm, mellemmåltid på Hochwurzen, Ennstal-lam på Planai (inkl. drikkevarer) og afterski på Hauser Kaibling med regionale specialiteter. www.skiamade.com/mademyday Vis mere

Gerhard Resch spørger, om selskabet foretrækker en sort piste ved navn ’Black Rose’ eller en mere overkommelig rød af slagsen. Vi lægger hårdt ud med ’Black Rose’ og kaster os ud i jomfrueligt, nypræpareret terræn med 15 centimeters pulversne hældt ud som en blød dyne, der glinser i solen.

Det er lige så paradisisk, som det er krævende at få kroppen i omdrejninger ned ad den stejle skråning. Efter få minutter pumper sveden dagens første deciliter sved rundt under skaljakken. Temperaturen er perfekt, lige under frysepunktet, og vi når at køre op og ned et par gange, inden Gerhard Resch via en transportpiste dirigerer os i retning af dagens første pitstop, familierestauranten Schnepf’n Alm.

Weisswurst og østrigsk popmusik

En velvoksen morgenmadsbuffet med lokale oste i en håndfuld varianter venter på os. Der står marmelade fra bær plukket i lokalområdet, men Resch gør opmærksom på, at den lyse Weisswurst på min tallerken med røræg har kulinarisk udspring i Bayern. Den smager lige så fortrinligt som de mange slags juice og kaffe, og så snart tallerkener og bestik er brugt op, gør kvindelige tjenere i traditionsgevandter plads til ny service på vores bord.

Fakta Snesituationen i Østrig De seneste to uger er der faldet voldsomme mængder af sne i de østrigske alper - specielt i de nordlige områder, hvor bl.a. Schladming ligger. Det har medført ekstrem høj lavinefare, mange lukkede pister og spærrede veje. Hold øje med situationen her.

Uden for den traditionelle træbygning, der indendørs er prydet med gevirer i alle størrelser, er østrigsk popmusik begyndt at gjalde i højttalerne. Folk er så småt begyndt at lægge vejen forbi til dagens første pause. Vores selskab skal videre.

Dagens fire bjergtoppe er en del af skiområdet Schladming-Dachstein, der igen er en del af et af de store østrigske skiområder, Ski Amadé. Det består af fem skiregioner, herunder danskerfavoritter som Wagrain og Bad Gastein. Området har i årevis investeret store summer i et stadig mere sammenvævet system af lift- og gondolsystemer, og blandt de mere kendte er Schladming, som i 2013 husede VM i alpint skiløb.

Blandt skiområdets nyskabelser er mod betaling såkaldte ’Made My Day’-oplevelser, der går et stykke ud over den klassiske skiferies basale indkøb af overnatning og liftkort. Med deltagelsen i dagens tur er vi blandt de første deltagere i Ski Amadés forsøg på at skabe en wauw-oplevelser gennem kombination af gourmet- og skioplevelser.

Mens maverne fortærer morgenbuffeten, finder vi skiene frem igen. Vi forcerer med varierende besvær den såkaldte ’Black Horse’-strækning i dalen ned mod kabineliften Talstation Pichl. Den figurerer med sin hældning på 60 grader på de stejleste stykker i kategorien kulsort.

Foto: Kristian Klarskov Skiløb med solen i ryggen er herligt. Men for de fleste også en øjenåbner for, at der stadig skal arbejdes med at få pudset stilen af.

Skiløb med solen i ryggen er herligt. Men for de fleste også en øjenåbner for, at der stadig skal arbejdes med at få pudset stilen af. Foto: Kristian Klarskov

Gerhard Resch kører konsekvent forrest i et tempo, der giver ham god tid til stilstudier, når han stopper og kigger mod os andre. Han retter os en smule undervejs og giver mig besked på at holde større afstand mellem skiene, når lårene syrer til på de stejle stykker.

På vej op mod næste bjerg taler vi om det traditionsrige Schladming Night Race i World Cup-seriens slalomkonkurrence. Banebyggerne er i fuld sving på et lukket pisteområde, der tre dage senere vil trække 40.000 tilskuere til for at heppe på den østrigske slalomhelt Marcel Hirscher.

Ærgerligt pitstop

I mere adstadigt tempo kaster vi os ved 11.30-tiden ned ad dagens andet nedløb. Det hele spiller på pisten, og vi ærgrer os over, at der kun er tid til et par ture. Vi skal nemlig snart spise igen, men i den klare sol virker det overflødigt at afbryde skiløbet til fordel for et mellemmåltid med den traditionelle østrigske frokostret, Kaspressknödelsuppe.

Det er klar suppe med finthakkede løg og en stor melholdig bolle forsynet med brødstykker og ost. Mellem de to måltider er der kun gået en times tid, hvilket kan være årsag til, at jeg er den eneste på holdet, der spiser op.

Udenfor på terrassen er der udsigt til bjerge på alle sider. Snesevis af folk sidder og nyder en forfriskning i solen. Fra en højttaler gentages i det uendelige en schlagermelodi med omkvædet »Du bist Nummer 1-2-3-4«.

På vej mod næste gondol ved det store skistadion i Schladming kan vi følge vores egne skygger på pisten, og mens vi kører op er der overblik over arbejdet med at gøre målområdet klar til Schladming Night Race.