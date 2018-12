Det sorte bjerg er fyldt med venlige, hvide skibakker

I disse år satser Tjekkiet stort på skioplevelser for de små. På et af landets største steder, Černá Hora er faciliteterne moderne og priserne mildest talt imødekommende.

Godt 10 timers køretur fra København, 8 timer fra Sønderjylland eller bare 2 timer fra den tjekkiske hovedstad, Prag, befinder du dig i et af Tjekkiets største skisportsområder, Černá Hora.



Navnet betyder Det Sorte Bjerg, og selv om vejrguderne her på kanten af sæsonen er forholdsvis nærige med solen, og temperaturen balancerer faretruende tæt på den forkerte side af frysepunktet, er bjerget og de godt 41 kilometer pister hvide af sne. Bevares, måske med en lille smule kunstig hjælp fra de snekanoner, der flankerer pisterne, fortæller vores guide med en udtalt modvillighed i stemmen, men alligevel.



Černá Hora, der er Tjekkiets største skisportsområde, ligger i overskuelig køreafstand fra begge de store naboer Tyskland og Polen. Stedet har derfor i mange år været et eftertragtet udflugtsmål for endagsture fra storbyerne Dresden, Wroclaw og Prag, men de senere år har man satset på et bredere europæisk publikum – og dermed også udbygget både spise- og overnatningsfaciliteter, som der ikke tidligere har været behov for i samme omfang.

»Da vi kom her for nogle år siden, var der ikke nær så mange hoteller og spisesteder – og tingene stod heller ikke på engelsk nogen steder«, fortæller 40-årige Petr fra Prag. Han er af sted med kone og datter, og de har besøgt Černá Hora de seneste 10 år.

»Det gode ved stedet er, at der er masser af pister, så man ikke kører træt i det lige så hurtigt som mange af de mindre steder. Hverken hvis man er øvet, begynder eller barn. Og så er alting bare lidt bedre end de fleste andre steder i Tjekkiet – bare se på den opvarmede stolelift«, fortæller han med en snert af stolthed i stemmen.

Og Petr har en pointe, for faciliteterne i Černá Hora lever for det meste op til de standarder, man kender fra mere klassiske skiferiedestinationer.

Stedet har som det eneste i Tjekkiet en 8-personers gondollift samt en overdækket 6-personers siddelift med varme i sæderne. Havde man forestillet man sig knirkende lifte, slidte udlejningsski og østblokstemning, bliver man svært skuffet i Černá Hora.

Og så er området samtidig ikke større, end man ret hurtigt kan overskue det og eventuelt køre hver for sig for så ret hurtigt at løbe ind i hinanden igen, hvilket er praktisk, hvis nogle foretrækker blå pister, nogle sorte og nogle måske bare vil sidde og nyde en skål skoldhed suppe samt en Jägertee (Stroh Rom med te) til dessert.

God mod børn

Med et liftkort er der adgang til i alt 41 kilometer pister, den længste er 3 kilometer lang, som forgrener sig mellem i alt fem bycentre, der er forbundet af 11 busser, hvor der hvert sted er mulighed for at bo, spise, drikke og leje udstyr. Desuden er flere af områderne forbundet med snowmobiles, der transporterer gæsterne gennem smukke landskaber på bjergryggen.

Černá Hora brander sig som ’skiers paradise’, og selv om det måske er udtryk for lige rigelig tro på egne evner, har de faktisk noget at have det i, tjekkerne, når de hævder, at landet er et oplagt alternativ til de mere klassiske skiferiedestinationer. I hvert fald hvis spektakulære pister på nøgne bjergsider, afterskiingfester til den lyse morgen og tyrolermusik bragende ud af højtalerne ikke er det, man kommer efter.

FAKTA Sådan kommer du til Cerna Hora Transport: Der er cirka 775 kilometer fra den danske grænse til Černá Hora i bil. Overnatning:Hotel Omnia i hovedbyen, Janske Lazne. Gåafstand fra pisterne samt moderne faciliteter inkl. tennisbane, lille swimmingpool og sauna. Mellem 450 og 850 kr. per person i dobbeltværelse. Desuden findes små private pensionater overalt. Skiområde: Området Janske Lazne har 16 pister og længste nedfart på 2,6 km. Der er 4 børneparker med skiskole. 1 gondollift, 7 siddelifte og 35 træklifte. Markant overvægt af blå og røde pister. Liftkort: 200 kr. for en voksen én dag, 970 kr. for seks dage. Børn under 6 år gratis samt gode teenagerabatter. Liftkortet giver adgang til 5 områder med i alt 41 alpine pistekilometer. www.skiresort.cz Vis mere

Til gengæld kan man få sig en familieferieoplevelse, der på mange måder minder om Norge eller Sverige, bare til markant lavere priser og med rigtig gode forhold for børn og begyndere. Her er masser af skiskoler, småbørnspasning, sneaktiviteter for de små og venlige bakker i alle bredder og længder.

I Černa Horas hovedby, Janske Lazne, men også i de fire andre dale, der hører til området, findes børneparker med alt fra baderinge, bløde bakker, pasningsfaciliteter for de helt små, til skiskoler og et magic carpet. Når tjekkerne skriver »newly equipped kids park«, »ideal for families with children«, »kids ski park« og »ski slopes for beginners and families with children«, mener de det faktisk.

De blå bakker er dominerende, der bliver kørt viiiiiirkelig langsomt af både børn og voksne, og det eneste egentligt farlige er en eventuel kollision med de mange træer, der på norsk manér inddæmmer pisterne, som for de flestes vedkommende befinder sig en del hundred meter under trægrænsen.