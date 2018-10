Sant Antoni-kvarteret er en spændende oase, der summer af kreative tanker Barcelonas lokale boheme-liv folder sig i særdeleshed ud i det hippe Sant Antoni-kvarter. Her kan du shoppe vintage i små butikker og nyde god mad på fortovscafeer, barer og restauranter uden store turisthorder.

Beboelseskvarteret Sant Antoni er et af byens mest hippe kvarterer blandt de lokale. Det er en del af Eixample og støder op til Raval og Poble Sec. Gaderne er opdelt efter samme kvadratiske princip som resten af Eixample, og husene er fra begyndelsen af 1900-tallet.







3 gode råd

Find rundt i kvarteret

På Trend Map finder du et virtuelt kort over Sant Antoni med flere tips til kvarteret. Brug de grønne oaser Sant Antoni har et væld af åndehuller med bænke, træer og legepladser. Slå dig ned med de lokale, og spis en medbragt frokost fra markedet eller et af kvarterets takeaway-steder. Tag til festival

Sant Antoni holder en række festivaler, bl.a. Festa Major i januar med store parader, tapasfestival og række musikfestivaler. Vis mere

Om forfatteren

Hanne Olsen er rejsejournalist med Spanien som speciale. Hun opholder sig jævnligt i landet i længere perioder. Hun er også indehaver af og rejseblogger på Spanienbloggen.

Sant Antoni kan ikke prale af at have mange store seværdigheder, derfor er her også kun få turister. Til gengæld summer kvarteret af kreativitet og iværksætterånd, og det bugner med små, unikke butikker og hyggelige cafeer, barer og restauranter samt masser af grønne oaser ved de brede gader.

I dag er den kreative middelklasse rykket ind i det tidligere arbejderkvarter, og beboerne er en farverig blanding af studerende, børnefamilier, unge iværksættere, bohemer, hipstere og pensionister. Her får du ægte lokalstemning i en afslappet og farverig atmosfære.

Fredag

1Kl. 18 Nordisk design til boligen



Foto: Hanne Olsen Skulle man rejse fra Danmark til Barcelona for at finde danske møbler? I butikken El Recibodor er der i hvert fald et udvalg af vintagemøbler.

Nordisk vintagedesign er blevet hipt i Barcelona, og vintagemøbler og -dekoration fra bl.a. Danmark, Sverige og Norge går som varmt brød i El Recibodors 500 kvadratmeter store lokaler. Butikken har fokus på nordisk møbeldesign fra 1950’erne og 1960’erne, og her er en stor samling teaktræsmøbler og lamper. Dekorationen tæller Kay Bojesens dyr, pantere i keramik, erotiske fotografier fra Frankrig og Amerika, gamle telefoner samt en jukeboks.

El Recibidor har også sin egen lille produktion af lamper, puder og keramik, der er inspireret af samme periode.

El Recibodor, Calàbria 85







2Kl. 19 Øl og mad på fabrikken

Foto: Hanne Olsen God stemning på den over 100 år gamle Moritz-fabrik. Dengang som nu brygges øl på stedet.

Moritz-fabrikken blev grundlagt i 1856 og var den første ølproducent i Barcelona. I dag har mikrobryggeriet til huse i en bygning, der er designet af arkitekten Jean Nouvel. Her finder du også en bar, en række lokaler, hvor der afholdes workshops og arrangementer, og du finder en lille udstilling af bryggeriudstyr samt konceptbutikken M-Store.



I baren kan du vælge mellem Moritz’ mange ølvarianter, lige fra klassisk pilsner til ølsangria. Prøv den sorte, ufiltrerede Sour eller den forfriskende Cítris med citron på en varm dag. Du kan også få en ølmenu med fire varianter. På menukortet finder du tapas, sandwicher, salater, samt flammkuchen, som er Moritz’ fortolkning af pizza på en tynd bund, samt kylling med øl.

M-Store skifter jævnligt koncept, men du kan altid shoppe Moritz’ egne øl, bøger om øl, magasiner, T-shirts, postkort, køkkenudstyr og brød.

Fàbrica Moritz, Ronda de Sant Antoni 39-41



3Kl. 22 En tur I filmens univers

Læn dig tilbage i biografsædet med et bæger popcorn, og nyd en god film sammen med de lokale. Renoir Floridablanca er populær blandt filmelskere i Barcelona, fordi den er en af de få biografer, der viser premierefilm fra hele verden på originalsprog. Biografen har syv sale og viser op til otte forskellige film om dagen.



Spilletiderne kan variere, så tjek programmet. Billetter kan købes online.

Renoir Floridablanca, Floridablanca 135



Lørdag

4Kl. 10 Populær brunch

Foto: Hanne Olsen Snup en brunch på Federal Café, hvor du kan sidde i den åbne vindueskarm.

Sant Antonis mest berømte café er Federal, som bragte brunchen til Barcelona. Og det er her, de fleste lokale mødes til morgenmad i weekenden. Cafeen er i tre etager, og vil du nyde gadelivet sammen med brunchen, så nap en plads i en af de åbne vindueskarme, eller se det fra oven på tagterrassen. Kaffen er god, og blandt brunchretterne kan du vælge mellem en række toasts, bl.a. med ricotta, humus eller laks, morgenburgere og røræg.

Federal Café, Parlament 39









5Kl. 12 På modernista-marked

Sant Antonis markedshal er en af Barcelonas mest ikoniske modernista-bygninger. Det gigantiske marked, der er en jernkonstruktion formet som et græsk kors, er bygget af arkitekten Antoni Rovira Trias og stod færdigt i 1882. I næsten 10 år har markedet været lukket, men det genåbnede i maj i år efter en gennemgribende renovering. Markedshallen fremstår nu lys og rummelig, og kun få turister har endnu fundet vej. I de 235 boder kan du købe alt fra frisk frugt og grønt, kød og fisk til tøj, sko og boligtilbehør. I nogle boder fås også snacks, tapas og frokostretter, som kan nydes på stedet med et glas vin eller tages med på farten.



Mercat de Sant Antoni, Carrer Comte d’Urgell 1



6Kl. 16 Vermouth på terrassen

Bar Calders charmerende fortovsterrasse er stedet, hvor kvarterets beboere mødes over en vermouth eller en øl. Baren er opkaldt efter den afdøde lokale forfatter Pere Calders, som efter borgerkrigen blev forvist til Mexico.



Foto: Hanne Olsen Gå på en bar med mexicansk islæt.

Historien afspejler sig i menukortet, der ud over en række tapas og middelhavsretter også har et par mexicanske indslag. Vermouthen er hjemmelavet, og her fås også en række vine, øl og drinks. Er der optaget på tagterrassen, kan du begynde ved et bord indenfor i det lille, hyggelige lokale. Så henter tjeneren dig, når der er ledigt udenfor.



Bar Calders, Parlament 25





7Kl. 17 Her kan du shoppe vintagemode

Trænger du til et par solbriller, fransk luksuslingeri, en Dior-taske, skjorte, kjole, smykker eller et par sko i en hip vintage-udgave, så er der god mulighed for at finde det hos La Turquesh. Den lille hjørnebutik bugner af alt, hvad et vintagehjerte kan begære. Butikken sælger overvejende tøj og tilbehør, men du kan også finde gamle posters, barbiedukker, en grammofon eller en kuffert til en god pris.



Turquesh, Sepúlveda 100