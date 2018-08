Pas på bagagen i Storbritannien: 1.000 tasker er blevet stjålet på et år

Med et digitalt abonement får du fuld adgang til hele politiken.dk, alle nyhedsbreve og e-avisen leveret hver aften.

Der skal holdes et skarpt øje på ens kufferter og tasker, hvis turen går til Storbritannien. Inden for det seneste år er der nemlig blevet meldt mere end 1.000 stykker bagage stjålet. Det skriver avisen The Times. Tyverierne kan være arrangeret af bander, der køber billige billetter mellem europæiske destinationer, så de kan opholde sig blandt de rejsende. Sker oftest ved travlhed og tidligt om morgenen De seneste fem år har der været mere end 5.000 rapporterede tyverier i lufthavnene. I 2016 blev 44 tasker stjålet på bare to måneder i Edinburgh Lufthavn. Bagagen er oftest blevet stjålet i sikkerhedskontrollerne og ved bagagebåndene, enten når der er meget travlt, eller når det er tidligt om morgenen, hvor folk halvsover. Ifølge sikkerhedskonsulent Norman Shanks kan der være forskellige årsager til de mange tyverier. »Meget af det kan skyldes, at folk står i lang tid og venter og endda glemmer, hvor mange stykker bagage de lægger på båndet i sikkerhedskontrollen. Noget bagage kan blive liggende, fordi folk ikke kan huske, om de havde to eller tre stykker bagage med sig«, siger han til The Times. Ikke et problem i Københavns Lufthavn I Københavns Lufthavn er tyveri ikke et udbredt problem ifølge lufthavnens pressechef, Kasper Hyllested. »De fleste ved givet, at alle dele af lufthavnen er intenst tv-overvåget, og at det derfor vil være svært at slippe af sted med noget. Vi har også synligt politi og sikkerhedspersonale, der patruljerer«, siger han. »Tyveri er ikke noget stort problem hos os. Sidst vi registrerede et tilfælde af tyveri i sikkerhedskontrollen, er mere end et år siden«, lyder det fra ham.