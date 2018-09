En weekend i: Kom tæt på dagligdagen i Egypten på et nilkrydstogt Tag på krydstogt på Nilen nogle dage og flyd forbi små landsbyer inde på flodbredden. Drik te på dækket, se landskabet skifte karakter og opdag de gamle tempelruiner i solnedgangen.

»Hello! Hello!«. Der står en støvsky efter de tre børn, der i fuld fart løber inde på bredden, mens de med flagrende arme vinker til gæsterne om bord på krydstogtskibet. Skibet sejler dovent af sted ude midt på Nilen, men lige her er der ikke ret langt ind til land.



Landsbyens lyde af legende børn, skrattende knallerter og husdyr forsvinder i skibets kølvand. Marker, palmer og al anden vegetation viger pladsen for ørkenen, og her og der har faraoerne for flere tusind år siden udhugget små helligdomme i klipperne på bredden.

Om skribenten Louise Alkjær, 49 år, er cand.mag. i egyptologi og forfatter til Politikens 'Turen går til Egypten'. Hun har boet og arbejdet i Egypten ad flere omgange.

Nilkrydstogt mellem Aswan og Luxor er en afslappet måde at se den sydlige del af Egypten på. Ophold i de to større byer er altid tilrettelagt, så man kan nå at se seværdighederne, og undervejs lægger skibet til i andre byer og ved små og store templer.

Fredag

1. Kl. 12 Stig om bord i Aswan

Matroser i gåsegang slæber kufferter ad den smalle landgangsbro og ud på krydstogtskibene. På kajen har netop ankomne gæster travlt med at udpege deres kuffert og sætte klistermærke på, så den kan komme om bord på det rigtige skib. Kufferten bliver slæbt helt ind i den lille kahyt, der har dobbeltseng, lænestol med bord og et forbavsende stort badeværelse. Her er ingen små koøjer, men store vinduer, der kan skydes til side, når skibet sejler.

De næste dage fungerer skibet som et flydende hotel komplet med soldæk, swimmingpool, bar, restaurant og et par bittesmå butikker med souvenirs og smykker. Krydstogtet begynder i Aswan, Egyptens sydligste større by.

2. Kl. 13 Frokost i spisesalonen



De gæster, der allerede har været om bord nogle dage, ved godt, hvad det betyder, når tjeneren ringer med den lille klokke: Restauranten er åben, frokosten er serveret. De får pludselig travlt med at komme ned fra soldækket og ind til buffeten. Hver dag er der nye kolde og varme retter: friske grønne salater, pasta med rygende varme og krydrede kødboller, en lun steg med brun sovs, pommes frites, bjerge af frugt og masser af sirligt pyntede kager. Krydstogt giver en solid appetit, og ingen går sultne fra borde. Restauranten er kun åben til de programsatte måltider, og på et nilkrydstogt er der som regel buffet til morgen og til frokost, mens middagen mindst én gang bliver serveret ved bordet.

3 gode råd 1. Cruiseetikette

Stemningen på nilkrydstogt er afslappet og tilbagelænet, men der er ofte dresscode til middagen. Almindeligt pænt tøj er fint. 2. Drikkepenge Personalet forventer drikkepenge, undervejs eller efter endt cruise. Forvent at bruge ca. 100 kr. pr. person på et tredages krydstogt. 3. Sikkerhed Tal med de 12-17-årige piger om, at selv småflirt og sniksnak ofte fejltolkes af f.eks. mandligt personale om bord som invitation til mere. Udenrigsministeriet fraråder ikke rejser på strækningen Aswan-Luxor. Vis mere

3. Kl. 13.30 Sejladsen begynder

Først er det ikke til at høre, at motorerne starter, for der er altid mekaniske motorlyde på et krydstogtsskib på Nilen. Aircondition, der suser, generatorer, der hvæser, og en dyb brummen, når skibet sejler. Men den er god nok, skibet lægger fra kaj og glider nærmest sidelæns ud midt på floden, hvor det finder sig til rette og begynder sin langsomme fremdrift op ad Nilen mod Luxor.

Foto: Louise Alkjær

Tættere på bredden vugger små fiskerbåde, og indimellem driver en felukka sydpå med strømmen. Når skibet passerer et andet krydstogtskib, giver hver kaptajn en hæs fanfare med tågehornet. På soldækket følger passagererne med i hvert eneste sceneri, der udspiller sig på begge bredder. Nogle soler sig, andre læser, drikker te og kaffe eller får en drink, men alle er nede i gear og der er mange timer, til der igen sker noget.

4. Kl. 18.30 Dobbelttemplet i Kom Ombo

Kom Ombo betyder Guldhøjen, og dobbelttemplet ligger højt lige der, hvor Nilen slår en bugt, og aftensolens stråler farver ruinerne gyldne. I oldtiden myldrede Nilen med krokodiller, og templets ene halvdel er viet til krokodilleguden Sobeks ære. Det er et såkaldt dobbelttempel, og den anden halvdel hylder en form af falkeguden Horus.

Foto: Louise Alkjær

Her på Guldhøjen har der formentlig altid ligget en helligdom, men de tempelruiner, man besøger i dag, er i egyptologisk henseende nærmest moderne. Templet er rejst af ptolemæerne, de makedonske konger, der regerede Egypten 304-30 f.v.t. Senere kom romerne og byggede til, og mange af reliefferne i templet forestiller romerske kejsere i farao-udstyr.

Dobbelttemplet Kom Ombo, Nagoa Ash Shatb, Markaz Deraw. Entré.

5. Kl. 19.30 Kaffepause på land

Templet ligger ensomt mellem markerne, og her er ingen bymæssig bebyggelse. Mens skibet ligger for anker, er der tid til at besøge den lille nubiske café, som ligger skyggefuldt i en palmelund neden for templet. På cafeen er der både kolde og varme drikke, måske lidt nubisk musik og mulighed for at købe nubiske souvenirs som kalotter, dukker, perlekæder og andre småting. Prisniveauet er lavt, men turister betaler næsten altid mere, end hvad en egypter kan prutte beløbet ned til.

Lørdag

6. Kl. 7 Morgenmad

Det er duften af kaffe, der er mest afslørende, men lyden af bestik, der skramler mod service, og klirrende kopper indikerer også, at nu er der morgenmad. Skibet har sejlet fredsommeligt gennem den sidste del af natten og er nu på vej mod byen Edfu, men inden skal der tankes op af stegte tomater og pølser, nybagt brød, lune croissanter og friskpresset juice. Her er også en afdeling med vafler, chokoladesovs og wienerbrød, men der er længst kø ved kokken, der på ordre tilbereder omeletter med valgfrit fyld.

Foto: Louise Alkjær

Tjenerne piler rask omkring bordene med kaffe og te, og tallerknerne er dårligt tømte, før endnu en tjener har fjernet den. Morgenmad på krydstogtskibet serveres typisk mellem kl. 6 og 9, lidt senere de dage, der ikke er planlagt udflugter.

7. Kl. 10 Landgang i Edfu

Den mellemstore provinsby Edfu med ca. 130.000 indbyggere ligger på Nilens vestlige side, og krydstogtskibet lægger til på Nilpromenaden, ca. 1,5 kilometer fra det store og meget velbevarede tempel rejst til ære for falkeguden Horus. Men se også selve byen; det er nemlig kun omkring templet og på kajen, at der er 'turistet'. Selv om Edfu langtfra er et indkøbsparadis, er det en anderledes oplevelse at se de lokale butikker og værksteder inde i byen.