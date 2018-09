Nu åbner det første hotel i den hvide kødby Med Scandic Kødbyen har krabber Scandic, notorisk kendt for motorvejshoteller, sig helt ind i det smarteste København.

Midt i Vesterbros kreative epicenter af kaffebarer, islandske burgere og reklamebureauer åbner nu et stort hotel. Scandic Kødbyen, hedder det. Hotelkædens 26. hotel i Danmark. Med 370 værelser, restaurant og kaffebar.

Scandic, som kædens administrerende direktør i Danmark, Jens Mathiesen, ved godt kommer til at være lidt af en fremmed fugl midt i Kødbyen.

»Jeg er ikke i tvivl om, at den generelle opfattelse af Scandic minder lidt om gamle dage og motorvejshoteller. Men det har flyttet sig meget. Som brand har vi forandret os meget, og jeg er sikker på, at folk kommer til at tænke 'hold da op', når de kommer herind«, siger Jens Mathiesen.

Åbningen er Scandic Kødbyen sker midt i et decideret københavnsk hotelboom. Tidligere i år åbnede Brøchners Hotels deres Herman K i området omkring Magasin. Desuden er Choice Nordic-kæden på vej med et nyt hotel i den gamle Centralpostbygning ved hovedbanegården ligesom Scandic barsler med deres Spectrum ved Politigården ved Kalvebod Brygge samt et nyt hotel ved Københavns Lufthavn.

Foto: Finn Frandsen Hotelrestauranten Mør er ikke umiddelbart for veganere eller ligesindede. For der er kød overalt. Ikke bare på tallerkenerne, men også på gulvtæpper, der ligner fedtmarmorering, på billederne på væggene og i de små kalve formet af neonrør. Der er dog også både vegetarretter og fisk på menuen. »Vi er nødt til at følge med tendenserne«, siger Jens Mathiesen, Scandics administrerende direktør i Danmark med henvisning til oksekødets del af klimadebatten i øjeblikket.

Foto: Finn Frandsen Adskillige steder på hotellet er kødbyhistorikken repræsenteret i forskellige detaljer. Som her, hvor fliserne på væggen er en reference til klassiske slagterfliser.

Foto: Finn Frandsen Jens Mathiesen forklarer, hvordan det er en ambition, at Scandic Kødbyen skal blive en del af lokalmiljøet på Vesterbro og i Kødbyen. Derfor er restaurant og cafe det første du møder, når du kommer ind på hotellet, hvor receptionen er gemt lidt væk. I loungeområdet kan du spille bordtennis. Og i indgangen ligger en kaffebar, hvor de studerende på SOPU-skolen ved siden af, gerne må købe deres morgenkaffe og croissanter.

Foto: Finn Frandsen Fra en af master suiterne på 4. sal er der udsigt ud over Kødbyen og det indre København. Jens Mathiesen understreger, at gæsterne på Scandic Kødbyen ikke vil komme anstigende fra charterbusser, for det segment vil ikke passe ind i området. Til gengæld satser hotellet gerne på de individuelle, internationale rejsende.

Foto: Finn Frandsen Gamle kødkroge er blevet transformeret til knager på hotellets 370 værelser. Der er i alt syv forskellige værelseskategorier - fra standard til master suite.

Foto: Finn Frandsen Gulvtæppernes design er eftersigende inspireret af det net, der holder spegepølser sammen. Igen en reference til kødbyens slagterhistorik.

Foto: Finn Frandsen Det blå billede her indikerer Scandic Kødbyens lokalitet i København. Kunst er en vigtig del af hotellet, der blandt andet indkøber forskellig original kunst. Desuden opfordrer Scandic fotoglade danskere til at tage lokale Vesterbro-billeder, uploade dem på Instagram med hashtagget #ScandicKødbyen, hvorefter man får mulighed for at få sit billede op på væggen på et af værelserne.