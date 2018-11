I det nordligste Norge spiser du rensdyrsteg og multebær, mens du kigger over til russerne I Finnmark tæt på den russiske grænse gik Hitlers plan om at nedbrænde hvert eneste norske hus i vasken. I dag er der anderledes fredeligt.

»Vi er så utrolig heldige, at tyskerne skånede Ekkerøy i 1944, inden russerne kom«, siger den midaldrende Ingjerd Tjelle og tilføjer: »Eller rettere – de nåede ikke at nedbrænde landsbyen, for det var selvfølgelig meningen«.

De dramatiske ord falder, mens vi går op på det lille fjeld, der troner over fiskerlejet Ekkerøy i det nordøstligste hjørne af Norge. Tæt herpå er Ingjerd Tjelle vokset op, og hun bor i dag med sin mand, Trond Magne Henriksen, i det pittoreske fiskerleje, hvor de driver hytteudlejningen Ekkerøy Feriehus og arrangerer aktiviteter for det stigende antal turister i området.

Foto: Kristoffer Flakstad Nordligt. Varangerfjorden løber ud i det polarkolde Barentshavet, hvor næste stykke land hedder Svalbard. Længst ude kan man ane den russiske polarkyst.

Vi befinder os omtrent på samme breddegrad som Ilulissat (Jakobshavn) i Grønland, og der burde have drevet isfjelde rundt på Barentshavet foran os. Men solen danser, og vejret er T-shirt-venligt på denne sensommerdag takket være den lune Golfstrøm.

Lave fjelde og skær breder sig ude på Varangerfjordens udmunding, og længst væk på den modsatte bred kan vi se ind i Rusland. Under os går det stejlt ned, og her på den bratte klippeside findes et fuglefjeld fuldt af kvidrende og baskende aktivitet.

Ruiner fra Anden Verdenskrig

Vi er nu et par hundrede meter over Ekkerøy, hvis træhuse omtrent ser ud som beskrivelsen af den nærtliggende landsby Berlevåg i Karen Blixens fortælling ’Babettes gæstebud’: »som et barns legetøj af små træklodser malede i grå, gule og hvide, rosa og andre kulører«.

Fakta om Finnmark Båd: Man kan sejle til Kirkenes med Hurtigruten helt fra Bergen eller eventuelt en by længere mod nord. Der er desuden daglig flyforbindelse mellem Oslo og Kirkenes (flyvetid ca. 2 timer). Afstandene er store, så billeje er en god idé – og et must, hvis man vil udforske et større område af Finnmark. Oslo kan man komme til med enten fly eller færge fra både København og Jylland. Det samme gælder Bergen, hvis man ønsker at sejle nordpå med Hurtigruten. Sæsoner: Der er meget stor forskel på de to højsæsoner i Finnmark: sommer og vinter. Mens sommeren er lys og kan være varm, er vinteren mørk og kold. Maj og august er ideelle måneder at opleve sommerhalvåret, hvis man vil undgå dagslys hele døgnet. Vinter er der gode muligheder for nordlys og hundeslædekørsel. Solen står ikke op fra midt november til midt januar, men dagene har dog snert af lys. Spise: Blandt de mange udsøgte spiser i Finnmark er rensdyrkød, både som filet og i traditionelle gryderetter samt fisk, navnlig torsk, og skaldyr, herunder kamtjatkakrabbe. Sensommeren og det tidlige efterår er med sine svampe, blåbær og ikke mindst delikatessen multebær en kulinarisk højsæson. Sove: Området har flere overnatningsmuligheder fra klassiske hoteller til hytter. Foruden de omtalte Ekkerøy Feriehus og Sollia Gjestegård kan Birk Husky med smuk udsigt til Ruslands tajga anbefales. Visum: Ønsker man at krydse grænsen til Rusland, skal visum ansøges i god tid før afrejsen. Vis mere

Man kunne på denne flotte dag let tro, at lykken altid har smilet til Ekkerøy, men det er langtfra tilfældet.

»Vi er under 50 km fra den russiske grænse her«, fortæller Ingjerd Tjelle. »Tyskerne holdt Finnmark i et jerngreb under krigen, for de frygtede med rette, at Den Røde Hær skulle rykke ind, og at de lokale ville hjælpe dem aktivt«.

Af samme grund byggede nazisterne fæstningsanlæg på fjeldet over Ekkerøy, og mens vi går rundt i det nøgne, våde og temmelig flade tundralandskab med kig ud over det åbne Barentshav, og hvor næste stykke land hedder Svalbard, ser vi rester af tyskernes forsvarsanlæg.

Foto: Kristoffer Flakstad Subarktisk. Tundraen ud mod Barentshavet er subarktisk, og der vokser kun lav vegetation i det sumpede, nøgne land. Ruiner af nazisternes fæstninger dukker op flere steder.

I et mildere klima ville naturen for længst have tildækket betonfundamenterne, men her i det nordligste Norge vokser alt langsomt, og hvad der blev bygget her under Anden Verdenskrig, står fortsat blottet som triste minder, der ikke vil forsvinde.

Da tyskerne fik travlt

For at forstå, hvad den russiske befrielse af Finnmark gik ud på, skal tiden i første omgang spoles flere hundrede år tilbage. På Christian IV’s tid var de nordskandinaviske grænser ikke så klart definerede som i dag, og både Danmark-Norge, Rusland og Sverige bejlede til kontrollen med den nordnorske kyst fuld af lukrativt fiskeri og hvalfangst. For at vinde hævd over området etablerede Christan IV bl.a. et fort ved Vardø, hvor de norske konger siden middelalderen havde haft en mindre fæstning.

Op gennem 1700-tallet accepterede Rusland de norske grænsedragninger, og det kom aldrig til egentlig sabelraslen mellem Norge og den store nabo mod øst. Den nuværende grænse blev defineret ved en traktat i 1826.

3 andre oplevelser i det østlige Finnmark 1. Hekseafbrænding i Vardø

Fæstningsbyen Vardø har beskyttet Norge mod fjender siden middelalderen, hvor republikken Novgorod truede med invasion. Men et sort kapitel i norsk historie knytter sig til byen, for Christian IV gjorde den til centrum for hekseafbrændinger, og 91 kvinder og mænd blev efter tvivlsomme retssager brændt levende her i årene 1598-1692. Et imponerende monument ved Vardø, der nærmest minder om et langhus, fortæller på trist vis om hver eneste skæbne. Også fortet, der står intakt i byen, er spændende for de historieinteresserede. Se mere på byens turistbureaus hjemmeside www.visitvardo.com 2. Krabbesafari I Ekkerøy har man forstået at lave en forretning ud af den bestialske kamtjatkakrabbe – eller kongekrabbe, som den også kaldes. De store krabater med det velsmagende kød er en trussel mod al biodiversitet langs Norges kyst, men det er samtidig fascinerende skabninger, og hos selskabet Varangertunet tilbydes der snorkelture (i isolerede våddragter, bare rolig!) i vandet ud for fiskerlejet, hvor krabberne ofte ses. Se mere på www.varangertunet.no 3. På husky-besøg Om vinteren kan man tage både korte og lange hundeslædeture i området. Flere gårdbrug tilbyder denne oplevelse, og selv om hundene reelt er arbejdsløse i sommerhalvåret, kan det være en stor oplevelse, navnlig for børn, at besøge en af områdets huskygårde med de søde og oftest livlige hunde. Se f.eks. hjemmesiden for Birk Husky uden for Kirkenes www.birkhusky.no Vis mere

De relativt tætte bånd mellem især regionen Finnmark og Rusland fik konsekvenser, da Tyskland angreb Norge i 1940. Man etablerede en norsk eksilhær i Moskva, og det var et samarbejde mellem norske tropper og Den Røde Hær, der førte til befrielsen af Finnmark i efteråret 1944.

»Det hele gik meget stærkt«, fortæller Ingjerd Tjelle. »Hitler beordrede, at hver en by, hvert et hus i Finnmark skulle brændes ned til grunden, men de tyske tropper kunne ikke nå at tænde ild til Ekkerøy. Det var et spørgsmål om timer, før befrielseshæren var her, så de tænkte kun på at flygte«.

Foto: Kristoffer Flakstad Krabbesafari. Fra den lille, maleriske havn ved Ekkerøy kan man tage på snorkelture og se de store kongekrabber, der er kommet vandrende fra Rusland.

Krabbesafari. Fra den lille, maleriske havn ved Ekkerøy kan man tage på snorkelture og se de store kongekrabber, der er kommet vandrende fra Rusland. Foto: Kristoffer Flakstad

I dag står hendes landsby som den stort set eneste i hele det nordligste Norge, der overlevede Anden Verdenskrig.

»Alt blev brændt ned. Så vi kan på mange måder være glade for, at vi er så tæt på Rusland«, smiler hun og peger ud på de fjerne fjelde i horisonten.

Ved den russiske grænseovergang

Efter en velsmagende frokost med krabbe og skaldyrssuppe på kajkanten i Ekkerøy kører jeg til grænsebyen Kirkenes. Jeg skal overnatte lidt uden for byen på hotellet Sollia Gjestegård, og ved ankomsten viser det sig, at jeg blot er et stenkast fra grænseovergangen til Rusland lidt længere nede ad vejen.