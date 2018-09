Tæt på hverdagslivet: Vestafrika rundt på 12 dage

Eventyrlyst og ikke for sart

Tilbage i Accras trafikale kaos på dag 12 har vi tid til at fundere over den vestafrikanske odyssé i de alenlange bilkøer.

I minibussen er vi enige om, at vi alle er blevet lidt vestafrikanske og ikke har bukket under for elendige veje og etstjernede hoteller. Derimod har vi lært at sætte pris på de farverige vestafrikanere, deres kultur og indstilling, at livet skal leves her og nu, og at døden er en naturlig del af tilværelsen.

Turen er for folk med eventyrlyst, og som ikke er for sarte, men kan benytte et bushtoilet – besørge inde mellem buskene i vejkanten – og spise fufu, som er cassava- eller yamsmos, også selv om vi ikke bryder os om at spise det med fingrene. Det behøver vi heldigvis heller ikke, for som Séna Gatri fortæller under en frokost på fiskerestauranten Chez Brovi i Togos hovedstad, Lomé:,



»Før tyskerne overtog Togo i 1884, var danskerne her, men de forsvandt, da slavehandlen blev forbudt. Danskerne efterlod imidlertid flere ord som 'gaffel', og derfor siger togoleserne i dag 'gaffel', og du behøver ikke spise din yams med fingrene«.