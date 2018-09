Sverige lukker sin Twitter-konto Efter syv år med omkring 200.000 tweets lukker Sverige nu ned for sin Twitter-konto. Følgergruppen er for smal, lyder forklaringen.

Sverige slukker for sit Twitter-eksperiment.

Siden 2011 har kontoen @sweden været styret af nøje udvalgte svenskere, der i en periode på en uge har haft fuld råderet over hele Sveriges konto. Men nu bliver den lukket. Det skriver The New York Times.

»Ideen med de forskellige værter var, at det skulle gøre kontoen autentisk og vise vores åbenhed og den måde vi kommunikerer med verden på med vekselvirkning og engagement«, siger Anna Rudels, der er pr-ansvarlig hos Svenska Institutet, der sammen med VisitSweden har stået for Twitter-kampagnen.

I alt har 356 forskellige Twitter-værter styret kontoen, der har spyttet mere end 200.000 tweets ud og skaffet sig 147.000 følgere. Problemet er dog, at den geografiske spredning blandt følgerne ikke er tilfredsstillende, fortæller Anna Rudels til New York Times.

»Nu går vi i gang med at finde på et andet projekt, der kan fange flere mennesker«.



Ring til Sverige

Sideløbende med Twitter-projektet lancerede Svenska Turistforeningen for to år siden et telefonnummer, som kunne modtage opkald på hele Sveriges vegne via appen The Swedish Number. Da Politiken dengang ringede til nummeret var det den i Sverige bosiddende amerikaner Matthew Anderson, der svarede. Han ville gerne fortælle folk i verden, at Sverige var et »rent og smukt« land, men også et sted med en bagside.

»Sverige er på mange måder også et meget reserveret land. Man henvender sig ikke til folk, man ikke kender. Ingen taler til hinanden i supermarkedet«, fortalte Matthew Anderson til Politiken.

The Swedish Number er sidenhen også blevet lukket.

Siden Sverige åbnede sin egen Twitter-konto er andre lande også fuldt trop med en efterabning af ideen. Heriblandt Finland og Ukraine.

Foreløbig er @sweden tilgængelig september måned ud. Det sidste tweet bliver spyttet ud 30. september.