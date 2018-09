1.179 whisky-typer: Svensk hotel napper verdensrekord Hotel Skansen på svenske Öland er for nylig blevet optaget i Guinness World Records.

Tørstig? Efter whisky?

Så skal du sætte kursen mod den svenske ø Öland, hvor Hotel Skansen netop har modtaget det officielle certifikat fra Guinness World Record for 'største antal whisky-typer tilgængeligt på markedet'.



1.179 forskellige typer af whisky er hotellet oppe på og har dermed hensat Glenesk Hotel i Edzel, Skotland med 1.031 typer.

Hoteldirektør Fredrik Norén fortæller, at whisky altid har været en del af Hotel Skansen, men at der kom fart på samlingen, da der i 2000 blev bygget en decideret whiskykælder. På det tidspunkt fandt Fredrik Norén ud af, at et hotel i Stockholm havde omkring lige godt 400 forskellige. Og så begyndte hoteldirektøren at købe ind for at blive Sveriges største på whisky. Og nu er det blevet lidt af en samlermani, så Fredrik Norén rejser rundt i verden og besøger destillerier og køber nye whisky-typer med hjem.

»I går bestilte jeg en ny whisky. En 50 år gammel Highland Park. Det er et fantastisk produkt«.

Adskillige sjældne flasker

Hotellets whiskyrekord på 1.179 er ikke antallet af flasker eller mærker, men forskellige typer. For eksempel regnes Macallan 12 og 18 år som to forskellige produkter.

I samlingen findes en række sjældenheder såsom whisky, der har ligget på havets bund i over 100 år, japanske samlerobjekter og en lang række meget gamle flasker Macallan. Fredrik Norén smager eller drikker whisky mindst to gange om ugen. I øjeblikket er hans egen favorit en DalChi.

»Det er et af vores egne produkter fra vores eget mærke Long Island Whisky«.

Fredrik Norén ejer hotellet med sin familie. Det blev opført i 1811 og startede med at være en retsbygning. I 1901 blev det omdannet til et hotel. Han forklarer, at hotellet har mange gæster som booker sig ind på privat og til konferencer for at også at prøve en af whiskysmagninger, som hotellet afholder hver uge.