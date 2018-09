Han går fra Esbjerg til Tanzania i kamp for rent vand: »Jeg troede til at starte med, at det kun ville tage to et halvt år« 30-årige Charlie Uldahl Christensen går tusinder af kilometer i Afrika for at skaffe rent vand til udsatte områder. Nu er han i Nigeria, hvor han planlægger at være i et år, inden turen går videre.

»Jeg har været af sted i tre år og fire måneder nu. Lige nu er jeg i Nigeria, hvor jeg planlægger at blive i et års tid. Derefter skal jeg bruge ca. to år på at gå til Tanzania, hvor jeg slutter min rejse. Men det kan jo ændre sig hele tiden. Jeg har også ændret lidt rute undervejs, så jeg kommer op på 30 lande i alt. Jeg troede til at starte med, at det kun ville tage to et halvt år at gå turen fra Danmark til Tanzania«.

Om Walking for Water

W4W er en velgørenhedsorganisation, der skal skaffe rent vand til Lengasti i Tanzania og andre steder i Afrika, der ikke har ordentlig vandforsyning. Unicef vurderer, at der er 844 millioner mennesker i verden, der ikke kan skaffe vand ved at tænde for vandhanen eller pumpe rent vand op af en lokal brønd. Det er især et problem på landet i de afrikanske lande syd for Sahara-ørkenen. Der er der ikke brønde, og vandet fra floder og damme kan være fyldt med bakterier. W4W er stiftet af 30-årige Charlie Uldahl Christensen, som gik fra Esbjerg ned gennem Europa og Vestsahara og via den vestafrikanske kyst. Da Politiken talte med Charlie tilbage i december 2016, var han i Dakar i Senegal. Det interview kan læses på politiken.dk/rejser. Nu er han kommet til Nigeria. Han mangler stadig at krydse 10 lande, inden han når Tanzania. Alle Charlies donationer går ubeskåret til de velgørende projekter. Alle egne udgifter dækker han selv. walkingforwater.dk Vis mere

»Når jeg går, går jeg 30 kilometer om dagen, men jeg går ikke seks dage om ugen, som jeg havde regnet med hjemmefra. Jeg holder meget lange pauser, især i landenes storbyer, hvor jeg kan arbejde — det kan jeg ikke på landevejene. Jeg skriver nogle freelance artikler og blogs, men det er hårdt økonomisk. Min egen kassekredit er nået sit loft«.

Om Charlie

Navn: Charlie Uldahl Christensen Alder: 30 år Job: Stifter af velgørenhedsorganisationen Walking for Water (W4W).

Foto: Charlie Uldahl Christensen To unge drenge er ude at vandre efter vand i Togo. De bor ca. 5 kilometer fra nærmeste pumpe.

To unge drenge er ude at vandre efter vand i Togo. De bor ca. 5 kilometer fra nærmeste pumpe. Foto: Charlie Uldahl Christensen

»Hele ideen med at gå hele vejen til Tanzania og stiftelsen af Walking for Water (W4W) fik jeg tilbage i 2013, da jeg var med til at starte et børnehjem i Lengasti i Tanzania. Jeg boede der i et halvt år som eneste hvide mand, langt fra alting. Der var intet signal eller elektricitet, og vand var meget begrænset. Jeg kom meget tæt på befolkningen og tilpassede mig en ny kultur. Jeg oplevede på tæt hold deres største problem, og det var vandmanglen. De skulle gå 19 kilometer for at få rent vand«.

»Vi købte vand i store beholdere, men det var dyrt at få transporteret. Mange i Tanzania har slet ikke råd til at købe vand, nogle kan ikke gå så langt for at skaffe vand, så det var helt almindeligt at se folk drikke muddervand og vaske tøj og sig selv i ko-urin«.

Foto: Charlie Uldahl Christensen I Lengasti i Tanzania giver jeg formanden hånd på, at jeg nok skal gøre, hvad jeg kan for at finde en løsning på deres vandproblem.

I Lengasti i Tanzania giver jeg formanden hånd på, at jeg nok skal gøre, hvad jeg kan for at finde en løsning på deres vandproblem. Foto: Charlie Uldahl Christensen

»Så jeg besluttede mig for at være med til at gøre en forskel for dem.

Hver gang jeg kommer til et nyt land, henvender jeg mig til organisationer, der sørger for vand. Jeg går også til medierne for at få fortalt min historie. På den måde kan jeg finde virksomheder, der vil være med til for eksempel at sponsorere en vandpumpe«.

Foto: Charlie Uldahl Christensen En mor med sit barn på ryggen henter knap så rent vand i et mudderhul i Togo, som deles med kvægene.

En mor med sit barn på ryggen henter knap så rent vand i et mudderhul i Togo, som deles med kvægene. Foto: Charlie Uldahl Christensen

»Alle pengene er indtil videre gået til Tanzania, men siden Sierra Leone har jeg udvidet konceptet. Jeg har besluttet mig for at hjælpe alle de lande, jeg krydser.

Jeg bruger lang tid på at finde det rigtige sted i landet, der har det største behov for rent vand, og hvor der er flest mennesker, der kan have gavn af det«.

»Jeg søger ikke fonde eller penge, der allerede er øremærket, jeg vil hellere tilbyde en virksomhed en form for marketingkampagne. Lige nu har jeg fået rejst penge til en vandforsyning i Liberia og Sierra Leone. Jeg arbejder for at finde sponsorer til Ghana og Elfenbenskysten«.