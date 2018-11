I Sydindien kommer du tæt på tamilerne og langt væk fra turisterne Curry og kaos. Farver og fakirer. Templer og tuk-tukker. Menneskemylder og myriader af små motorcykler. Indien er næsten som nat og dag fra nord til syd. I delstaten Tamil Nadu på den sydligste østkyst taler de tamil – som er lige så ulig hindu som dansk og arabisk. Tamilerne selv er stolte af at være anderledes og sig selv. Tag med til fem forskellige byer i Tamil Nadu.

Moderne hovedstad med en oprørende religiøs skik

Foto: Judith Betak Dufte, farver og menneskemylder i den store basar i Channai.

Der var engang, ja, frem til Indiens selvstændighed i 1947, hvor byen hed Madras og var mest kendt for eksport af farvestrålende bomuld vævet i det, der kom til at hedde madrastern.

Nu hedder hovedstaden med dens 9 millioner indbyggere Chennai, når den ikke kaldes ’Indiens Detroit’ eller ’Kollywood”. Det første, fordi 30 procent af landets bilindustri er samlet her. Stort set alle mærker er repræsenteret. Og det andet, fordi de tamilsprogede film produceres i bydelen Kokdambakkan. Desuden er byen med helt fremme, hvad angår it-industri. Chennai er den næststørste eksportør af software i Indien kun overgået af Bangalore.

Midt i det moderne Indien dukker pludselig gammeldags religiøse traditioner op, som nogle gange kan få en vestlig turist helt op i det røde felt. Som da vi møder et optog af stærkt troende hinduer, som i anledning af den årlige kaavadifestival viser hengivenhed til guden Muruga ved at gå i optog mellem to templer, mens de piner sig selv og indimellem holder pause i medbragte plastikstole.

Foto: Judith Betak Det er svært at forstå, at forældre med stolthed trækker små børn ind i de pinefulde religiøse ritualer.

Mænd trækker med kroge, der er fastgjort rygmusklerne, små trehjulede tuk-tukker, inklusive et par passagerer; andre mænd og kvinder har piercet sig selv gennem kinderne med lange spyd. Det er, da vi ser en lille pige på vel 5-6 år, som med store bange øjne og to smertende spyd i kinderne klamrer sig til sin mors hånd, at vores tilstræbte tolerance for fremmede skikke krakelerer.

I Chennais gamle bydel ligger Fort St. George, den store basar ved hovedbanegården og alle de tidligere regeringsbygninger fra kolonitiden langs Marina Beach – en lang og bred strand, hvor byens borgere spadserer. Ingen bader, der er for farlige understrømme, får jeg fortalt. I stedet forlyster de sig i skydetelte eller hånddrevne karruseller eller sidder i sandet og nyder kølige vinde fra havet. Man siger, at i Tamil Nadu er det rigtig varmt året rundt kun afbrudt af nogle måneder, hvor det er rigtig hedt.





Blomsterbyen Madurai med hinduismens romantiske par

Det er romantik, der har gjort byen kendt – selv om Madurai i sig selv ikke er speciel romantisk, om end den er mere provinsstilfærdig end Chennai.

Midt i byen ligger nemlig Meenakshi-templet omgivet af gader, som nu af sikkerhedsmæssige årsager er lukket for trafik. Det er romantikkens centrum. 65.000 kvadratmeter med 4 høje indgangstårne, gopuram, tæt dekoreret med et farvestrålende mylder af statuer af en god del af de 33 millioner guder, der siges at være i hinduismen. Inde i templet er hallen med de tusinde søjler og to templer for henholdsvis prinsesse Meenakshi, som er en skikkelse af gudinden Parvati, og hendes mand, Sundareshwar, som er en af Shivas skikkelser.

Ikkehinduer har ikke adgang til disse templer og slet til at ikke overvære den daglige procession, når præsterne bærer de to gudefigurer fra hvert sit tempel til deres fælles natlogi – alene og for lukkede døre.

Hinduismen er forunderlig, og templet her og den romantiske historie er meget populært med indiske pilgrimsrejsende i tusindvis. Der ofres mala’er i bunkevis.



Foto: Judith Betak Blomsterarbejdere i færd med at lave festblomsterkranse af rosenblade.

Mala’erne – blomsterkransene – møder vi på et stort blomstermarked, der ligger lidt uden for Madurai. Byen er den næststørste i Tamil Nadu, 1,6 millioner indbyggere, og den ligger inde i landet på en højslette ved floden Vaigai. Her er varmen anderledes tør og mere behagelig end ved kysten.



Blomster er en stor industri i Indien. De bruges overalt og hver dag. På markedet ser vi, hvordan der laves kranse af gyldne tagetes til at ofre til guderne i templer eller hænge om halsen på statuer. Kranse af rosenblade, som bæres om halsen ved bryllupper og andre fester, og jasminer på snor, som sættes i håret som pynt.



I de store templer med mange besøgende ligger den ofrede blomsterkrans måske bare et minut på guden, hvorefter den fjernes for at give plads til nye. Men blomsterne er trukket på palmebladsstrenge, så de kan genbruges til foder til de hellige køer.







Thanjavur er kongebyen med det store stentempel

Foto: Judith Betak Brahadeeshwarar templet er opført udelukkende i sandsten og er på Unesco's Verdensarvsliste.

Der er provinsbystemning i byen, der i tusind år var hovedstad for kongen af Tanjore, som både byen og kongens rige hed dengang. I årene 985-1010 fik den mest magtfulde konge i rækken, Raja Raja Chola, bygget byens nu største attraktion: Brihadishwara Tempel, som er et af de største stentempler i hele Sydindien og et af de bedste eksempler på dravidianarkitektur.

Fakta Sådan kommer du dertil Fly: Air India fra København via Delhi til Chennai. British Airways flyver direkte Heathrow-Chennai. Der er flyforbindelse Chennai-Madurai og godt 285 km fra Chennai til Trankebar, hvilket her er mindst 6 timer i bil. Overnatning:Raintree Anna Salai i Chennai har et godt køkken med gourmetprægede indiske retter med et tvist. I Puducherry er Le Dupleix og Palais de Mahe et par af de små boutiquehoteller i den gamle bydel.

De fleste hindutemplers høje tårne er opført i træ med pudsede og malede figurer, men her er alle templets bygninger, også tårnet, opført i sten, og de mange gudefigurer er hugget ud og ikke farvelagt. Det er beregnet, at det store tårn vejer over 80 tons. Et imponerende bygningsværk. Templet er sammen med to andre templer fra samme periode, Gangaikonda Cholapuram og Airavatesvara, der ligger henholdsvis 70 og 40 kilometer fra Thanjavur, på Unesco’s Verdensarvliste.

Foto: Judith Betak En danser har fundet den helt rette kulisse i Brahadeeshwarar templet for en video-optagelse af sin kunnen.

Byen har også en dansk forbindelse. Det var nemlig her i det kongelige palads, at aftalen om den danske koloni og handelsstation Trankebar blev underskrevet i 1620.

Kaptajn Ole Gjedde havde forladt København knap to år før med kurs mod Ceylon (Sri Lanka), hvor man mente at have en aftale om at oprette en handelsstation. Da han nåede frem, havde kejseren af Candy imidlertid ikke lyst til at få endnu en europæisk allieret. I stedet hørte Gjedde om nayaken af Tanjore, som var interesseret i at dæmme op for den hollandske dominans, og han fortsatte nordpå langs Coromandel-kysten mod Tanjore.

19. november satte kongen sit navn på aftalen om, at danskerne kunne bygge en befæstet handelsstation ved en lille fiskerby, Trangebari (Tharangambadi).

Tjek datoer for festivaler på hjemmesiden, på de dage er der så mange besøgende, at man hverken kan komme frem eller tilbage.