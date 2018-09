Airbnb ændrer på sin prispolitik efter pres Udlejningstjenesten Airbnb lover at rette ind og leve op til EU's forbrugerregler inden udgangen af året.

I juli begyndte EU-Kommissionen og forbrugermyndighederne i EU at presse Airbnb for at få udlejningstjenesten til at overholde EU's forbrugerregler.

Det har givet pote. Airbnb forpligter sig til at lave de nødvendige ændringer, så tjenestens hjemmesider på de forskellige sprog i EU lever op til kravene inden udgangen af 2018. Det oplyser EU-Kommissionen.

»Onlinetjenesterne har revolutioneret måden, hvorpå vi rejser, finder indkvartering og oplever vores ferier. Men de er nødt til at leve op til reglerne og tage ansvar, når ting går galt«.

»Jeg byder det velkommen, at Airbnb har viljen til at foretage de nødvendige ændringer for at sikre fuld gennemsigtighed og forståelse af, hvad forbrugere betaler for«, siger EU's forbrugerkommissær, Vera Jourova.

EU's kritik af Airbnb er især gået på, at priserne ikke er tilstrækkeligt gennemsigtige. Og det forsøger tjenesten altså nu at lave om på.

Nu skal du kunne se den totale pris

Airbnb har forpligtet sig til at vise bookingers totale pris, inklusiv ekstra omkostninger såsom service- og rengøringstakster.

Når det ikke er muligt, skal Airbnb tydeligt informere kunderne om, at der kan forekomme ekstra omkostninger.

Derudover skal Airbnb også gøre det klart, om udlejeren er privat eller professionel. Det skyldes, at der gælder forskellige regler for forbrugerbeskyttelse alt efter typen af udlejer.

Ifølge Airbnb benyttede 443.000 gæster tjenesten i Danmark i sommeren 2018, der tæller perioden 1. juni til 31. august. Det er en stigning fra 408.000 i samme periode sidste år.

Ifølge Financial Times tager Airbnb 9-15 procent til sig selv, når der bliver lejet ud gennem dets hjemmeside.

ritzau