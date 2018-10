Nordspanien: 700 meter oppe på magiske Montserrat ligger et kloster på en hylde

Dagligliv for munke og kordrenge

Tilbage ved klostret er det tid for en rundvisning. Monasterio de Montserrat er nemlig meget mere end et kloster, nærmest en lille by. Og det er ikke kun efter den voksende turisme, det er blevet sådan.

»Pilgrimme er i stort tal kommet hertil gennem århundreder, og der har været brug for faciliteter, hvor de kunne vaske sig, spise og sove«, forklarer Griselda, der er turistguide på Montserrat. I nyere tid er der så tilføjet turistkontor, et par cafeer, restauranter og museum. Desuden en butik med vandrestokke, bjerghonning og fotostater med motiver fra Montserrat. Hertil et pænt udvalg af religiøst kitsch som for eksempel rystekugler, hvor man kan opleve Den Sorte Madonna i snevejr.den hellige sorte jomfru, der blev fundet i en grotteden hellige sorte jomfru, der blev fundet i en grotte

Foto: Karin Møller-Olsen Den Sorte Madonna som souvenirs.

Den Sorte Madonna som souvenirs. Foto: Karin Møller-Olsen

Selve klostret er godt 1.000 år gammelt – og i dag beboet af 75 munke og 45 kostskoleelever. Det er drenge, som ud over den almindelige skolegang får musikundervisning og synger i kirkens berømte kor, Escolania. Mange kendte, spanske sangere har ramt deres første høje C i koret, der blev etableret i 1400-tallet, og som anses for Europas ældste drengekor. Det kan høres på alle hverdage til messen kl. 13. En betagende oplevelse, der ikke levner ledige pladser på kirkebænkene.



Rundvisningen begynder i et audiovisuelt rum. Her fortæller en film om Montserratbjergets tilblivelse for 50 millioner år siden, om klostrets historie og om den hellige sorte jomfru, der blev fundet i en grotte. Bagefter går vi rundt på en udstilling, der føjer flere detaljer til klosterets historie og i levende billeder giver indblik i dagliglivet for munke og kordrenge: Munkene til morgenandagt, i færd med bogtrykkervirksomhed og til afslappende stunder i haven. Drengene i skolen, til svømmestævner og på skiferier. Billeder på et helt almindeligt drengeliv.

Kampen mod fascisme

Særlig interessant er et fotografi fra 27. april 1947. Det viser 100.000 mennesker forsamlet på pladsen ved klostret. Anledningen er indvielsen af en sølvtrone til Den Sorte Madonna.

»For at forstå betydningen af denne manifestation, skal man huske, at den foregår i Franco-tiden, hvor der er forbud mod store forsamlinger og mod at bruge det catalanske sprog. Men messen holdes på catalansk«, forklarer guiden, Griselda. Det er altså en massiv trods mod Francos styre, som klostrets munke og abbed stod bag, ligesom de også beskyttede politisk forfulgte kunstnere.

»I Franco-tiden gav klostret husly til forfulgte kunstnere. Blandt andre Picasso, som var kommunist og ikke frit kunne opholde sig i Spanien. Derfor forbinder mange Montserrat med kampen mod fascisme«, fortæller Griselda. Hun fortælle om et interview, som abbeden af Montserrat, Aureli Escarré, i 1963 gav til den franske avis Le Monde:



»I Le Monde udtalte abbeden, at Franco ikke var en god katolik, og fordømte regimet for at gå imod fundamentale kristne principper. Da det kom Franco for øre, måtte abbeden flygte til Frankrig, hvor han levede i eksil«.

Foto: Astrid Hjort Den hellige Sorte Madonna.

Den hellige Sorte Madonna. Foto: Astrid Hjort

Kirkens modstand mod Franco skabte en stærk samhørighed mellem Montserrat og det catalanske civilsamfund, der allerede før borgerkrigen havde forestillinger om et selvstændigt Catalonien. Derfor går der også en lige linje herfra og til den aktuelle kamp for et uafhængigt Catalonien. Og derfor har der været store demonstrationer for uafhængighed heroppe på klosterpladsen. Og munkene har demonstreret for cataloniernes ret til selv at afgøre deres tilhørsforhold.

Offerlampe fra FC Barcelona

Historien om modstanden mod Francos fascisme får vi meget apropos foran et lille værk af Picasso på Montserrats museum. Vi er gået ned i museet, der befinder sig under den åbne plads. Her bliver vi overrasket af museets størrelse og af udvalget af værker.

En af lamperne er fra FC Barcelona, og man kan godt sige, at det er en måde at bede om at vinde fodboldkampe på Griselda, turistguide

»Det er kun få af malerierne her, der har et religiøst indhold. Et af dem er til gengæld et meget fornemt værk, nemlig ’Saint Jerome in meditation’ af den store italienske barokmaler, Caravaggio«, fortæller Griselda.



De fleste værker er private foræringer til klostret fra det 19. og især den anden halvdel af det 20. århundrede. Udover Picasso og Caravaggio er her værker af Monet, Degas og el Greco samt en række catalanske kunstnere med Alsina som den mest betydende. Endelig er der arkæologiske fund fra blandt andet Mesopotamien og Egypten. Her er meget at dvæle ved for gæster med interesse for kunst og arkæologi. Vi når ikke det hele, men fortsætter til sidste stop på rundvisningen, som er atriumgården foran kirken.

»Gården er et sted, hvor man kan indlede stilheden, inden man går ind i kirken«, forklarer Griselda. Og derfor kan hun ikke følge med ind og fortælle inde fra kirken. Vi når dog at få svar på et spørgsmål om de flotte offerlamper, der hænger på begge sider af kirkens hovedskib:



»Offerlamperne er skænket af private, og mange af dem er fine kunstværker. Man kan sige det sådan, at enkeltpersoner sætter lys, mens foreninger, virksomheder og institutioner skænker lamper for at bede om den hellige jomfrus beskyttelse. Det er rigtigt, at en af lamperne er fra FC Barcelona, og man kan godt sige, at det er en måde at bede om at vinde fodboldkampe på«, erklærer Griselda.



Også på den måde går det verdslige og det religiøse hånd i hånd her på bjerget.