Næsehorn invaderer Londons klassiske turiststeder Rolling Stones-guitaristen Ron Wood er blandt de kunstnere, som har udsmykket 21 næsehorn i glasfiber. Dyrene markerer næsehornsdagen og er en videreudvikling af velgørenhedsprojektet Cow Parade.

Der står et næsehorn på Trafalgar Square, et i Covent Garden, et i Kensington Gardens og 18 andre steder i London. I alt 21 næsehorn har invaderet den engelske hovedstad.

London-turister og de lokale behøver dog ikke frygte det forhistoriske dyr, for næsehornene er fremstillet i glasfiber og udsmykket af multikunstnere som britiske Marc Quinn, de amerikanske Chapman-brødre og Rolling Stones-guitaristen Ronine Wood, der gik på kunstakademiet, før han blev musiker.

Foto: Dominic Lipinski/AP Den kinesiske kunstner Zhang Huans næsehorn er placeret foran St. Pauls Katedralen i London som en del af Tusk Rhino Trail.

Ronnie Woods næsehorn står for tiden i Carnaby Street, men musikeren har også adopteret et levende næsehorn, som er døbt Spike og løber rundt på savannen.

»Min inspiration er, at denne smukke, præhistoriske skabning skal være her, så vores børn og fremtidige generationer også kan opleve den. Jeg har forsøgt at inkludere afrikanske flag fra de områder, hvor næsehornene lever«, sagde Ron Wood ifølge Evening Standard lørdag, som var International Næsehornsdag, da han mødte prins William uden for Kensington Palace.

Dyr havenisse

Næsehornsparaden skal ikke alene markere International Næsehornsdag, men er også en del af dyrelivsorganisationen Tusk Trusts Tusk Rhino Trail 2018, som skal rette opmærksomheden mod krybskytteri, skriver New York Times.

Hvert næsehorn er 750 centimeter høj, over en meter lang og vejer cirka 300 kilo med sokkel og beton til at holde glasfiberdyret på plads.



Foto: Tim P. Whitby/AP Ronnie Wood og hans hustru Sally deltog, da prins William markerede International Næsehornsdag lørdag i Kensington Palace Gardens.

Du kan selv få et glasfibernæsehorn hjemme i haven, for 9. oktober kommer de 21 næsehorn under hammeren hos auktionsfirmaet Christie's. Overskuddet går til Tusk Trust og beskyttelse af truede dyrearter.

Men du skal ikke forvente en billig havenisse. I 1998 blev en glasfiberko solgt for 15.000 dollars eller 95.000 kroner med nutidens kurs.

Overskud til bagmand

Glasfiberkoen var en del af CowParade, som blev skabt i slutningen af 1990'erne, og hvor overskuddet efter salg af køerne skulle gå til velgørenhed.

Køerne har gået deres gang over det meste af verden, men er også erstattet af grise, bjørne, heste, elefanter og løver.

I 2007 nåede koparaden til Danmark, hvor 42 kunstige køer blev opstillet rundt omkring i København. Overskuddet skulle gå til Red Barnet, men konceptet vakte også en del kritik.

Koparaden blev sponsoreret af danske virksomheder, som gav 100.000 kroner for hver ko, men kun 20 procent af indtægterne fra virksomhederne gik til Red Barnet, resten havnede hos den amerikanske bagmand, som har rettighederne til konceptet, skrev avisen Urban.

»Selvfølgelig er sådan et arrangement ikke gratis at lave, men det er umuligt for folk at gennemskue, hvor mange af deres penge, der reelt går til velgørenhed og ikke til omkostninger og i sidste ende profit. Det tyder på, at 'kultur' og 'velgørenhed' er buzz words, som folkene bag helt bevidst bygger en forretning op om«, sagde ekspert i kultur- og oplevelsesøkonomi lektor Bent Meier Sørensen fra Copenhagen Business School til Urban.