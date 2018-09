Med et digitalt abonement får du fuld adgang til hele politiken.dk, alle nyhedsbreve og e-avisen leveret hver aften.

Tak for din tilmelding!

Fransk politi beslaglægger 20 tons Eiffeltårns-souvenirs Politiet i Paris har anholdt ni personer i et forsøg på at bekæmpe et omfattende salg af forfalskede souvenirs.

Det franske politi og de franske immigrationsmyndigheder har foretaget en fælles efterforskning for at komme den lukrative handel med falske souvenirs til livs i Frankrigs hovedstad, Paris. Det førte i sidste uge til en større razzia hos kinesiske grossister, der mistænkes for at importere og levere varer til illegale leverandører.

Det skriver BBC. Ni grossister, leverandører og mellemmænd blev anholdt, og mere end 1.000 kasser med i alt 20 tons Eiffeltårns-souvenirs blev fundet i to depoter og tre butikker i Paris. Politiet oplyser, at der var souvenirs til en værdi af op til ca. seks millioner kroner. De små Eiffeltårne sælges til turister til helt billige priser foran byens seværdigheder som Louvre og Eiffeltårnet. Sælgerne er ofte migranter, som er tvunget til at flygte fra politiets kontrol, og som derfor pludselig må pakke deres miniature-Eiffeltårne sammen på gaden og løbe væk. De franske myndigheder har tidligere kæmpet med at indstille de forfalskede souvenirs, der ulovligt sælges til byens turister.