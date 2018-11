Anti-Trump hotel åbner i Washington Eaton Hotel i den amerikanske forbundshovedstad lanceres som verdens første aktivisthotel.

På natbordet ligger et eksemplar af FN’s menneskerettighedserklæring og ikke som normalt på amerikanske hoteller en bibel. Nyåbnede Eaton Hotel i den amerikanske forbundshovedstad Washington D.C. lanceres nemlig som verdens første aktivisthotel.

Eaton Hotel ligger kun et par gader fra et hotel tilhørende kæden, som bærer præsident Donald Trumps navn, og Eaton med 209 værelser er allere døbt ’anti-Trump hotellet’.

Hotellets direktør og grundlægger Katherine Lo har ikke spor imod, at Eaton beskrives som et ’anti-Trump hotel’. Hun siger til den britiske avis The Guardian, at »hotellets koncept blev skabt i 2014, men efter valget i 2016 fik vores mission mere tyngde, og det, vi satte os for at gøre, blev endnu mere presserende«.

Radikalt hovedkvarter

Progressive idealer og social og miljømæssig retfærdighed er grundlaget for Eaton Hotel. Biblioteket i lobbyen er døbt Radical Library og er fyldt med venstresnoet litteratur.

Kunstnere og politisk aktive står bag de events, som hotellet planlægger. En del af overskuddet fra hotellet skal gå til politiske og miljøvenlige initiativer, kunst og film, og det er nok det, der adskiller Eaton fra de fleste andre økobevidste hoteller, som skyder op i mange byer.

Miljøhensynet skinner igennem både på små og store områder, som bæredygtige bambusbøjler i skabene og plantebaserede nachos i baren Wild Days på tagterrassen. Hotellet har også planer om at anlægge en byhave eller ’urban farm’, hvor hotellets grøntsager skal dyrkes.

På hotellets egen radiostation kan man lytte til interviews med med besøgende aktivister og musikere. Dybdeborende journalister skal kunne bo på hotellet i en længere periode uden at betale fuld pris, og kampagnefolk med den rette indstilling kan vederlagsfrit benytte hotellets konferencerum. Eatons ambition er at blive et radikalt hovedkvarter i verdens mest magtfulde by.

Hotellernes Tesla

36-årige Katherine Lo er datter af ejendomsmilliardæren Lo Ka Shui, som i forvejen ejer en række luksushoteller. Han gav datteren en opgave, fortæller hun til The Guardian:

»Han bad mig skabe et brand, som ville ændre alting, ’hotellernes Tesla’. Det var en kæmpeopgave, og jeg påstår ikke, at det er det, jeg har skabt, men jeg synes, at det var utroligt fremadskuende af ham«.

»Vi er spændte på, om vi kan gøre hotellet til en succes; at man kan være etisk og bæredygtig og samtidig skabe profit på samme tid«, siger Katherine Lo, som afslører, at der planlægges yderligere tre aktivisthoteller. Senere på året åbner et – Eaton Hong Kong – familien stammer fra Hong Kong – og til næste år er der planlagt aktivisthoteller i Seattle og San Francisco.

Prisen for et værelse på Eaton Hotel begynder ved 199 dollars eller 1.295 kroner.