Sejltur i Kap Verde: Her møder du svævende flyvefisk og en vinkende statue på havbunden

Fakta

Sådan kommer du dertil

Flyrejse: Spies flyver direkte fra København med flyselskabet Thomas Cook med en mellemlanding i Göteborg på enten ud- eller hjemrejsen, og der er mulighed for enkelte flyrejser til for eksempel Boa Vista fra København. Rejsetiden er cirka 7,5 timer nonstop til Sal. En rejse med Spies koster 4.449 per person inkl. morgenmad.

Bedste tidspunkt: Solrigt med 25-30 grader året rundt på nær i august-september, hvor regntiden sætter ind. I denne periode regner det dog ikke særlig meget. Derimod er det altid lidt blæsende.

Sprog: Portugisisk. Engelsk virker ofte, men ikke altid uden for turistområderne.







Valuta: Cape Verde-escudos. Fast vekselkurs over for euroen. 1 euro = 110 escudos. Man kan ofte betale med euro, men normalt til en lidt ringere kurs.





Prisniveau: Lavere end i Danmark, men alligevel relativ højt, fordi det meste skal importeres. Middag med øl koster omkring 150 kroner.





Visum: Danske statsborgere skal have visum for at besøge Kap Verde. Køber man en charterrejse, sørger bureauet for visum. Ellers kan det købes i lufthavnen. Prisen er 45 euro (336 kr.) per person. For en familie (et par + et barn) koster det 57 euro (425 kr.). Passet skal være gyldigt minimum seks måneder efter hjemrejsedato.

