Forbrugerrådet Tænk har testet fly-søgemaskiner: Google Flights viser ikke den billigste flybillet til forbrugeren Momondo og Travelmarket tager første- og andenpladsen ud af de 14 testede rejsesøgemaskiner.

Rejsesøgemaskiner skal give forbrugeren et overblik over mulige flyafgange til den bedste pris, når en flybillet skal bestilles.

Men du kan blive snydt, viser en ny test fra Forbrugerrådet Tænk.

De har testet 14 rejsesøgemaskiner og blandt andet set på, om maskinerne finder den billigste flybillet til forbrugeren.

Her ender søgemaskinen Google Flights blandt de dårligste.

»Det er problematisk, at en prisportal som Google Flights ikke på noget tidspunkt i vores test viser den billigste pris. Portalen kan dermed koste dig unødigt meget«, skriver formanden i Forbrugerråbet Tænk, Anja Philip, i en pressemeddelelse.

Flyselskaber køber sig til bedre placering

Forbrugerne får ikke altid den billigste pris, fordi der er stor forskel på, hvor mange flyselskaber en rejsesøgemaskine samarbejder med. Flere portaler linker eksempelvis ikke til lavprisselskaber som Ryanair, Wissair og Easyjet, fordi de ikke vil betale for at optræde på søgemaskinen.

Et andet problem er, at flyselskaberne kan købe sig til en bedre placering i søgeresultatet. Hvilke søgemaskiner, der ligger øverst i din søgning, er dermed ikke et spørgsmål om, hvilke afgange der passer dig bedst, men hvilke selskaber der har betalt for at blive placeret højest.

Derfor taber Google Flights samlet set testen.

Ifølge Anja Philip er problemet med Google Flights blevet forstærket af, at Google udnytter, at de stort set har monopol som søgemaskine ved at lade Google Flights være den første portal, som forbrugerne møder.

»Google udnytter deres store dominans, når de vægter deres egne søgeresultater så højt. Det er skidt både for forbrugerne og flyselskaberne, når den første prisportal, man bliver præsenteret for, er en rigtig dårlig portal ifølge vores test«, siger Anja Philip.

Momondo vinder testen

Bedst i testen er søgeportalen Momondo efterfulgt af Travelmarket.

Særligt i pristesten formår Momondo med meget lave afvigelser at finde både retvisende og billige priser på flybilletter.

Travelmarket roses for sin gennemsigtighed, men kan forbedre sig i forhold til brugervenligheden.

Direktør i Travelmarket, Ole Stouby, forklarer, at de modsat Google Flights viser alle lavprisselskabernes priser, selv om de ikke tjener noget på det. Det gør de for at være troværdige og give forbrugerne den billigste pris på flybilletten.

»Det gør vi, selv om vi ikke tjener en krone på at sende kunder videre til eksempelvis Ryanair«, siger Ole Stouby til Jyllands-Posten og råder til, at man tjekker priserne på mindst to forskellige prisportaler, inden man slår til og køber sin flybillet.

Du kan se hele testen fra Forbrugerrådet Tænk her. Testen kan læses af medlemmer.