Ho ho ho: Garanti for hvid jul? Guide til 5 julemarkeder i Norditalien Ved foden af Dolomitterne ligger byerne i konkurrence om at være den mest julepyntede by. Her har været julemarkeder siden middelalderen, og de lokker med lokale delikatesser; årgamle Asiago-oste, pesto, balsamico, trøffelolie og julekagen panforte. Julekrybbespil, der skildrer Jesu fødsel, ses i enhver italiensk by og viser tilskueren det gamle kunsthåndværk i særklasse, og endelig er chancen for at opleve en hvid jul er stor, fordi nogle af byerne ligger på vejen op til bjergene.

1. Bolzano Ved foden af bjergene Dolomitterne ligger Sydtyrols hovedstad, Bolzano, der under Østrigs besiddelse blev kaldt Bozen. Bolzano er en storby berømt for sine mange arkader, især på Via dei Portici, hvor man kan gå i tørvejr og se på butikker. Derefter skal man gå på opdagelse i det store julemarked i centrum af byen, på Piazza Walther Platz. Her er specialiteten lune æbleskiver, og det er ristede æbler i skiver. Der skylles ned med en glühwein. I udkanten af pladsen er det over 10 meter høje juletræ placeret. Pyntet med flotte røde og gyldne farvede kugler og med lys på om aftenen og med et helt eventyrligt krybbespil i stort format opstillet foran. Bag juletræet kan man skimte byens domkirke med det flotte tag af små grønne kakler. Fortsætter man til Museumstrasse, kan man jo lige smutte ind på Ötzi-museet og hilse på manden, der havde ligget gemt i en gletsjer i 5.300 år, før han blev fundet i 1991 og altså nu er udstillet her. Hvor: Piazza Walther Platz. Hvornår: 22. november-6. januar. Åbningstid: 10-19 www.bolzano-bozen.it 2. Ober Bozen Fra udkanten af Bolzano ved Renon-Rittner Strasse tager man en svævebane op til Ober Bozen, der ligger smukt med udsigt ned over byen og op til bjergenes høje sneklædte tinder, der funkler og glimter i solen. Her hilser man ikke ’boungiorno’, men ’grüss Gott’ på grund af den østrigske fortid, og på menukortet står der ’Frankfurter’ og ’Fleisch und Sauerkraut’. Foto: Frank Juel Pedersen Overalt kan man få en kop vin brulé, der minder om vores gløgg: opvarmet fyldig rødvin med appelsin og citronskaller, kardemomme, sukker og æblestykker. Det dufter, smager og varmer herligt. Overalt kan man få en kop vin brulé, der minder om vores gløgg: opvarmet fyldig rødvin med appelsin og citronskaller, kardemomme, sukker og æblestykker. Det dufter, smager og varmer herligt. Foto: Frank Juel Pedersen Heroppe i 1.220 meters højde støder man på mange juleboder langs hovedvejen. Her er alskens tingeltangel, flotte strikkede vanter, huer og lune, pelsforede sutter. En usædvanlig bod med harmonikafoldede uroer og plisserede lampeskærme lavet af bogsider fanger vores interesse. Men derudover lokker udskænkning af vin brulé og især bombardino. Den sidste holder sine 17 procent og er en æggesnaps med grappa, der varmer i hele kroppen. Hvor: Bahnstrasse. Hvornår: 24. november-6. januar. Åbningstid: 10-19

www.suedtirolerland.it/de/suedtirol/bozen-umgebung/ritten/ 3. Trento Mellem Gardasøen og Bolzano ligger Trento, som nærmest er én stor fæstning med en lang bymur, og her, inden for porten, bliver man modtaget af en enorm borg, Castello del Buonconsiglio. Fyrstebiskoppernes borg fra 1200-tallet er fyldt med kunstskatte og freskoer og med sit karakteristiske runde tårn med skydeskår ubestridt byens største attraktion. Foto: Frank Juel Pedersen Trentos lange bymur er en del af fyrstebiskoppernes borg fra 1200-tallet, som man også bør afsætte tid til at besøge. Trentos lange bymur er en del af fyrstebiskoppernes borg fra 1200-tallet, som man også bør afsætte tid til at besøge. Foto: Frank Juel Pedersen Men bagved ligger byens største julemarked og lokker. På pladsen ligger boderne på hver side af to veje. Sikke en voldsom trængsel og alarm, for her er propfyldt med mennesker, både lokale og turister, der kigger på bodernes indhold af stofnisser, forskelligt træhåndværk som kuglepenne med glatte, flotte træskafter, små og store træfade og en bod med lokale oste og spegepølser hængende ned fra loftet i snore. Marmeladekrukker står på rad og række. Smagsprøver på småkager og chokolade uddeles gavmildt. Og en bid af de meterlange og tykke, fristende nybagte brød er heller ikke til at modstå. Hvilken liflig duft, de afgiver. Kønne, skrøbelige, malede porcelænskugler med julemotiver frister også. Foto: Frank Juel Pedersen Store, flotte og malede julekugler pynter op. Store, flotte og malede julekugler pynter op. Foto: Frank Juel Pedersen Hvor: Piazza di Fiera. Hvornår: 24. november-6. januar. Åbningstid: 10-19.30

www.getyourguide.it/Trento/Attivitá