Lille togselskab møver sig med succes ind på de svenske skinner Det private togselskab Snälltoget kører med succes rejsende mellem Malmø og Stockholm, på skiferie i Sverige om vinteren og til Berlin om sommeren.

Det kunne ligne en kulisse fra ’Mordet i Orientekspressen’ med de smukke, gamle træpaneler i den store, luftige togvogn, hvor der er fine lamper i loftet og vinduer, der kan åbnes ved at trække dem ned.

Det er dog ikke Hercule Poirot, der sidder der i det kongeblå plyssæde, men derimod Carl Adam Holmberg. Han er daglig leder af det lille private togselskab Snälltåget, der i 2006 møvede sig ind på det svenske skinnenet. Lige nu er Carl Adam Holmberg ved at vise mig rundt i et af selskabets tog, der holder på en perron på Malmö Centralstation og venter på afgang til Stockholm.

Fakta Om Snälltåget Snälltåget satte tog på de svenske skinner i 2007 for at skabe konkurrence til det statslige jernbaneselskab SJ. Det skete efter den første afregulering af monopolet på de svenske togstrækninger. Har i dag 600.000 rejsende årligt og 70 ansatte. Til sammenligning har SJ 47,5 millioner rejsende og 4.500 ansatte.

Er ejet af den franske transportoperatør Transdev, men har hovedsæde i Malmø. Kører dagligt mellem Malmø og Stockholm, om vinteren også mellem Malmø og en række svenske skisportssteder og om sommeren til Berlin i Tyskland.

Carl Adam Holmberg er godt klar over vognenes lettere bedagede udseende. Og for dem, der foretrækker rutekonkurrenten SJ’s (Statens Järnvägar) hurtigtog X2000 med dets moderne, strømlinede højhastighedsdesign, er Snälltåget måske nok et fortidsprodukt.

Til gengæld er Snälltåget lige noget for tognostalgikere. Og dem, der kan lide billige togbilletter. En enkelt til Stockholm fra Malmø koster 149 svenske kroner (cirka 106 danske kroner). Det er to kroner billigere end en billet fra Helsingør til Københavns Hovedbanegård med DSB. Desuden er der spisevogn, hvor du kan bestille hakkebøf og pastaretter, drikke et glas vin eller en øl. Wi-fi er der naturligvis også.

Som Carl Adam Holmberg forklarer om Snälltågets 50 vogne:

»Hvorfor skille sig af med materiel, der fungerer fint? Det gennemgår de samme sikkerhedstests som nye vogne og er fuldt ud funktionsdygtigt«, siger Carl Adam Holmberg og nævner prisforskellen mellem nye og brugte togvogne: 1 til 1,5 millioner euro for en ny, 100 til 250.000 euro for en brugt.

Det udsagn lader det til, at passagererne er enige i. For siden skinnedebuten i 2006, hvor kun et par tusinde rejste med Snälltåget, kan selskabet nu konstatere, at over 600.000 har gjort det i 2018.

Satser på Berlin

Ifølge Carl Adam Holmberg er Snälltågets forretningsmodel, at selskabet skal være »det naturlige valg for prisbevidste og hyggelige rejser«.

For at det skal hænge sammen, kører Snälltåget på de tidspunkter, hvor mange gerne vil rejse.

»Hvis man kun har 20 til 30 passagerer på et tog, så går det ikke«.

Først og fremmest har Snälltåget succes med at køre mellem Malmø og Stockholm. Men i vinterhalvåret kører de også nattog til skisportsstederne højere oppe i Sverige som for eksempel Åre, Storlien og Vemdalen. Desuden er der sommerproduktet til Berlin, hvor et nattog kører fra Malmø til den tyske hovedstad via Trelleborg-Sassnitz med Stena Line.

Snälltåget åbnede Berlin-ruten i 2012, året efter at SJ nedlagde deres nattog til samme destination. Og det er en rute, Carl Adam Holmberg ofte river sig i håret over. For den er vanskelig at drive. Snälltåget skal finde præcis de rette tidspunkter at køre på, så de kan fylde vognene op, for det er døden at køre med halvtomme tog. Desuden er det omkostningstungt at køre tog i Tyskland, hvor el er tre gange så dyr som i Sverige og der er infrastrukturafgifter at betale. Men passagertallet fortsætter med at stige. I sommeren 2018 nåede Snälltåget op på 12.000 Berlin-rejsende.

»Vi ser jo potentialet i det«, siger Carl Adam Holmberg.

Især på det danske marked, der har været uden nattog ud i Europa siden 2014.

Derfor drømmer Snälltåget selvfølgelig også hede drømme om at kunne begynde ikke bare sin Berlin-rute, men også skitoget, fra Københavns Hovedbanegård.

Men så er det pludselig, at besværlighederne ved togdrift dukker op. For hvis Snälltåget skal køre de få kilometer mellem København og Malmø over Øresundsbroen, kræver det nye sikkerhedssystemer i millionklassen, der skal investeres i hvert af selskabets fem lokomotiver.

»Det har vi ikke råd til. Vi får ingen støtte, så det er billetsalget, der skal finansiere det hele«.