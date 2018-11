Han lugtede mistænkeligt: Japansk pilot drak to flasker vin plus en øl En andenpilot fra Japan Airlines blev kort før afgang fra London til Tokyo bedt om at puste i alkometer. Han havde ti gange mere alkohol i blodet end tilladt.

Det var en chauffør, der lugtede lunten, eller rettere den umiskendelige hørm af alkohol.

Han skulle i Londons Heathrow lufthavn køre besætningen ud til et fly fra Japan Airlines, som kort efter var destineret til at lette mod Tokyo. Men andenpiloten lugtede mistænkeligt, syntes chaufføren og meldte ham til politiet.

Den 42-årige andenpilot blev bedt om at puste i et alkometer, som viste, at han havde ti gange så meget alkohol som tilladt i blodet, skriver Associated Press.

Episoden fandt sted i søndags, og torsdag indrømmede piloten så ved en domstol i London-bydelen Uxbridge, at han aftenen inden havde drukket to flasker vin, som han derefter skyllede ned med en øl.

Strengere kontrol af japanske besætninger

Ifølge det japanske nyhedsbureau Kyodo havde piloten drukket fra klokken 18 indtil omkring midnat den foregående aften. Flyet til Tokyo skulle første lette klokken 19 søndag aften, men piloten havde altså stadig alt for meget alkohol i sit blod.

Ifølge Japan Airlines blev flyet forsinket i mere end en time.

Flyselskabet undskylder episoden, som kommer blot få dage efter, at et andet japansk flyselskab, All Nippon Airways, undskyldte over for sine passagerer, at fem fly var blevet forsinket, fordi en af deres piloter havde seriøse tømmermænd.

Den seneste hændelse har, oplyser Newsweek, fået det japanske transportministerium til at sende en skrivelse ud til alle japanske flyselskaber, som opfordres til at indføre strengere kontrol med flybesætningernes alkoholforbrug.