En total forandring: Nu rykker det gode øl i Hongkong For kun fem år siden var Hongkong en gold verden, når det kom til mikrobryg. Men nu ser små uafhængige bryggerier dagens lys, og mændene bag har stærke holdninger til øl, og hvordan det skal brygges.

Jeg har vandret hjælpeløst rundt i det gudsforladte Wah Tat Industrial Centre langt ude i Hongkongs New Territories-område. Her er ingen, der taler engelsk, mørket er faldet på, og beskrivelsen ’Blok A, afdeling 10, 5. sal’ er ikke den store hjælp.

Men så rammer lugten af øllebrød og Metallicas ’Enter Sandman’ på høreskade-niveau mig pludselig.

Og så ved jeg, at jeg har fundet mikrobryggeriet Yardley Brothers.

Her er grundlæggeren, engelske Luke Yardley, og hans amerikanske makker, Joseph Gauthier, i gang med at runde dagen af i det lille øllebrødslugtende mikrobryggeri. Og da Luke Yardley får skruet ned for Lars Ulrich og co., går han straks i gang med at hælde bryg på små glas.

En med grapeskal og grapefrugtkød, en sur én med basilikum og så en bombe af en chiliøl, hvor 45 chilier har ligget og lunet sig i fustagen. Den er krads - for at sige det mildt. Men Luke Yardley er tilfreds. Ikke fordi chiliøllen skal være nogen sællert; men hans eksperimenter er selve grundlaget for at kunne lege og smage sig frem til nye bryg. Og det får hurtigt den 32-årige iværksætter til at opsummere sin ølfilosofi:

Foto: Sune Højrup Bencke Luke Yardley er i gang med en ølsmagning og fortæller med stolthed om sine forskellige bryg.

»Du må aldrig lave noget, fordi du tænker, at nogen i den anden ende skal kunne lide det. Du skal udtrykke dig personligt. Og du skal lave noget, der er så godt, at folk selv finder ud af det«.

En total forandring

Mens vi herhjemme i Danmark har kendt til mikrobryg – eller craftbeer, som man kalder det i udlandet – i mindst 15 år, er fænomenet stadig ganske nyt i Hongkong.

Hongkongs bedste ølbarer Luke Yardley, Yardley Brothers The Globe: »Har et kæmpe udvalg af lokalt og internationalt mikrobryg. Det er altid godt. Og ejeren af The Globe ved alt om, hvad der sker på området«.

The Globe, Garely Building, 45-53 Graham Street, Central, Hongkong 99 Bottles: »Et sjovt lille sted, hvor de fleste gæster drikker deres øl direkte på gaden. Priserne nogle af de laveste her«.

99 Bottles, Shop B, 59a Peel Street, Central, Central, Hongkong Momentai: »Et skønt sted, der ligger ved vandet i The New Territories. De har 18 forskellige øl og cider på fad. Desværre tager det lidt tid at komme derud fra det centrale Hongkong«.

Momentai, Kiosk 1, Sai Kung Waterfront, Wai Man Road Sai Kung Rohit Dugar, Young Masters The Ale Project (TAP): »Et helt enestående sted. Med meget eventyrlystne øl. Ligger i Kowloon (på den anden side af vandet fra det centrale Hongkong, red.)«.

TAP, 15 Hak Po Street, Mong Kok, Hongkong Big Sur: »Her har de kun mikrobryg. Og det er meget tilgængelige sager fra flere forskellige bryggerier. Du kan både sidde ude og inde. Og maden er god«.

Big Sur, 22 Staunton Street , Central , Soho, Hongkong Second Draft: »En af de restauranter, vi leverer øl til, og hvor vi har været med til at designe menuen, så øl og mad passer sammen. Maden er kantonesisk fusion«.

Second Draft, 98 Tung Lo Wan Rd, Tai Hang, Hongkong Både hos Yardley Brothers og Young Masters er det muligt at komme på besøg på bryggeriet. Tjek deres hjemmesider for tider og priser. Vis mere

Da Luke Yardley i 2013 gik i gang med at brygge var det »begyndelsen af begyndelsen«, som han siger og nævner blandt andet besværligheder med at importere alle de råvarer, man skal bruge, enormt dyre huslejepriser og kinesernes forkærlighed for at drikke te til maden.Og hvis de drikker øl, er det skvatpis som metervarepilsneren Skol. Ja, ’Skol’, som i ’skål’.

Nu ser det anderledes ud, siger Luke Yardley.

»Det er en total forandring«.

I dag findes der et sted mellem 10 og 20 mikrobryggerier, der sammen kæmper for at højne ølniveauet.

»Vi er ikke konkurrenter. Det er der ingen grund til. Vi står kun for 3 procent af de samlede ølsalg i Hongkong«, forklarer Luke Yardley, der selv er medlem af bestyrelsen i The Craft Beer Association of Hong Kong, der har 16 mikrobryggerier på medlemslisten.

Mere øl på vej

Luke Yardley er oprindelig fra Nottingham i England. Studerede filosofi og religion i Edinburgh og arbejdede efterfølgende som rejsende i toiletsædebranchen. Et liv, han var led og ked af. Kærlighed bragte ham til Hongkong for snart ni år siden, hvor han begyndte at hyggebrygge derhjemme. Han har altid elsket at eksperimentere med at brygge (Luke Yardleys forældre undrede sig altid over, hvordan den æblecider, han havde fået lov til at brygge i kælderen, kunne gøre ungdomsfesterne SÅ livlige), og nu er det altså en levevej.

»Når jeg finder noget, der interesserer mig, går jeg helhjertet ind i det«, siger han.

Sådan kommer du til Hongkong Det er nemmest at flyve til Hongkong. SAS har for nylig åbnet en direkte rute (11 timer) fra København. En lang række andre selskaber fra Københavns Lufthavn har også ruter hertil, men det kræver en mellemlanding undervejs. Med tog er det noget mere kompliceret. Men det kan lade sig gøre med den transmongolske jernbane (7 dage) til Beijing, hvorfra der netop åbnet et direkte højhastighedstog til Hongkong (9 timer).

I dag brygger Yardley Brothers (Lukes bror var med til at starte bryggeriet) 96.000 liter om året. Og mere er på vej. Bryggeriet har bestilt større tanke og en maskine, der kan sætte kapsler på flasker. Med de nye tanke kommer de op på 144.000. Men det er noget, der koster. Luke Yardley har allerede satset hele sin opsparing og hævet sin pension for at få bryggeriet op at køre.

Foto: Sune Højrup Bencke Inden længe vil en ny kapselmaskine sætte skub i mulighederne for at ekspandere hos det lille firma Yardley Brothers.

Luke Yardley vil gerne kunne præsentere sine kunder for en ny øl hver måned. Ligesom han drømmer om, at flere barer og restauranter i Hongkong vil have Yardley Brothers på ølmenuen. Der er også øl hos naboområdet Macao og i en enkelt bar i australske Melbourne. Og Luke Yardley vil gerne eksportere, men ikke for enhver pris.

»Det må aldrig blive på bekostning af produktet. For øl på fad er et skrøbeligt produkt«, siger Luke Yardley.

Øl og hot pot

Luke Yardley har skænket tre velvoksne fadølsudgaver af Yardley Brothers’ første øl Lamma Island IPA. Opkaldt efter den ø, hvor både Luke Yardley og Joseph Gauthier bor.

Med dem i hånden forlader vi bryggeriet og finder ind på et lokalt hot pot-sted for at spise aftensmad, inden de to bryggere skal tilbage og fortsætte dagens brygning.

Da Lamma Island IPA er drukket færdig, er der kun Skol tilbage, og det får samtalen om mikrobryg kontra kommercielt bryg tilbage på sporet.