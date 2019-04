Fuld fart på skinnerne: Med 351 km/t fra Beijing til Shanghai

43 daglige afgange

Landskabet skifter til bløde kalkstensbjerge og kønne hvide landsbyer.

Min sidemand hedder Sun Shifang og er trenddirektør i Chinese Academy of Economics, kan jeg læse på hans visitkort, efter vi høfligt har udvekslet dem. Han skal også med hele vejen til Shanghai, og jeg spørger, om han ofte tager toget i stedet for fly.



»Der er vel to timers flyvning, men jeg bor tættere på stationen, så det er mere bekvemt. Desuden går toget altid til tiden«, siger ham og hjælper mig med at gå ind på billetbookingen for at finde ud af, hvad de forskellige typer billetter koster, og hvor mange afgange der er. Det kan jeg ikke selv, for min google (og g-mail og Facebook også i øvrigt) er ikke tilgængelige i Kina. Vi tæller i køreplanen – 43 daglige højhastighedsafgange mellem de to byer!

Kl. 11.20 ankommer vi på Jinan West Railway Station. På perronen står stationspersonalet ret i deres fine uniformer og kigger lige frem, som var de soldater. Byen, der set fra toget er et mylder af højhuse, er kendt for sine springende kilder, hvilket i gamle dage var lig med vandingsmuligheder og dermed velstand.

Landskabet bliver igen fladere.

»Det her er landet mellem nord og syd, som var så vigtigt for fortidens konger. Den, der havde det, havde magten. Det er også her, at kongfuzianismen opstod«, fortæller Sun Shifang.

Togstewardessen kommer trillende med frokostbakkerne, varme anretninger med ris og forskellige kødretter. De er i noget større omfang end set på fly. Det smager godt, og det er også med i billetprisen.

Rejsetid mere end halveret

Kl. 13.15, ca. en time før vi når Shanghai, har vi sidste stop undervejs: Nanjing South Station.

Sun Shifang bemærker, at herfra er der endnu flere afgange med højhastighedstog til Shanghai. Om morgenen kører de i en periode hvert 10. og 15. minut.