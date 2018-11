Elefanter på rejsen: Sådan tjekker du, at de bliver behandlet ordentligt Næsten 80 procent af de 3.000 elefanter, der arbejder i den asiatiske turistindustri, lever under »alvorligt utilstrækkelige forhold«, som World Aninal Protection formulerer det.

Tommelfingerreglen er nem at huske.

Hvis du kan kramme elefanten, ride på den, opleve den optræde med tricks og kunstner eller give den et dejligt mudderbad, er der ret sandsynligt tale om en elefant, der lever i fangenskab.

»Det er vores meget simple budskab til turisterne«.

Sådan lyder det fra Nick Stewart. Han er global kampagneleder af Wildlife not Entertainers-kampagnen hos World Animal Protection.

Fakta 12 anbefalede elefantsteder Herunder er de elefantsteder i Thailand, der er tættest på at efterkomme World Animal Protections kriterier for, hvordan elefanter skal behandles. Boon Lott Elephant Sanctuary

Burm and Emily’s Elephant Sanctuary

Elephant Heaven

Elephant Nature Park

Elephant Valley Thailand

Global Vision International project in Huay Pakoot

Golden Triangle Asian Elephant Foundation

Kindred Spirit Elephant Sanctuary

Mahouts Elephant Foundation

Phuket Elephant Sanctuary

Samui Elephant Sanctuary

Wildlife Friends Foundation Thailand Vis mere

Sidste år anslog dyreværnsorganisationen, at 77 procent af de 3.000 elefanter, der arbejder i turistindustrien i Asien, lever under »alvorligt utilstrækkelige forhold«, der har relation til de oplevelser, som turister bliver tilbudt – især muligheden for at ride på en elefant.

I 2017 rejste over 160.000 danskere til Thailand. Et tal, der har været stigende de sidste mange år, og selv om en lang række rejsebureauer herhjemme, såvel som i udlandet, siden 2015 har fjernet elefantshows og elefantridning fra deres udflugtsprogrammer, er elefanter stadig big business i særligt Thailand.

Ifølge World Animal Protection gav 13 ud af de i alt 30 millioner turister, der besøgte landet i 2016, udtryk for, at de gerne ville ride på en elefant.

Og det er et problem for elefanternes levevis og helbred, forklarer Nick Stewart.

»For at få elefanter til at deltage i rideture, optræde eller have direkte kontakt til turister skal de gennemgå en hård træningsproces i deres tidligste år, der nedbryder deres sjæl og gør dem underdanige med fysisk og psykisk skade til følge«.

Vanskelig sondring

Nick Stewart forklarer, at de mange tusind asiatiske elefanter, der lever under »alvorligt utilstrækkelige forhold« blandt andet er lænket både om dagen og natten, når de ikke arbejder, ikke får den rette føde og sjældent bliver tilset af dyrlæger.

Derfor er anbefalingen fra World Animal Protection, at du som turist altid skal forsøge at opleve elefanter i den vilde natur, på et elefantfristed (som regel kaldet sanctuary) eller en elefantlejr, hvor du primært kan opleve elefanterne på afstand, forklarer Nick Stewart

Derimod skal man altid holde sig fra steder, der involverer rideture og shows.

Problemet er, at de sidste mange års fokus på elefantvelfærd har fået flere elefantlejre til at kalde sig sanctuaries eller rescue centres med fokus på elefantpleje. Og her bliver det svært for turister at gennemskue, hvad det er, der foregår, mener Nick Stewart.

»Det er vanskeligt for turister at sondre mellem reelle sanctuaries og et sted, der ikke først og fremmest arbejder for elefanternes velfærd. Vores tommelfingerregel er derfor anbefale, at man kun besøger lejre, der tilbyder, at man kan observere elefanterne på afstand« siger Nick Stewart og forklarer, at det betyder, at man den slags steder ikke har behov for at styre elefanternes behov og impulser, når dyrene er i kontakt med de besøgende.



»Det er eksemplet på et rigtig elefantvenligt sted«, siger Nick Stewart.

Holder øje med rejseselskaber

World Animal Protection foretager jævnligt vurderinger af rejseselskaber i forhold til, hvorvidt de er elefantvenlige eller ej. Organisationen gennemgår rejseselskabernes tilbud på deres hjemmesider og ringer eventuelt også til deres kundeservice for at høre til mulighederne for elefantridning på selskabernes destinationer.

Selv om World Animal Protection på den måde forsøger at holde rejseselskaberne i ørerne, kan det sagtens være, at der er tilbud ude på de konkrete destinationer, der ikke er mulige at holde øje med herhjemmefra. Danske rejsende kan orientere sig over elefantvenlige rejseselskaber på World Animal Protections hjemmeside (se boksen øverst).