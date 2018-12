»Nej, nej, ordet sexet må du ikke bruge«: Gambia vil af med ry som sexdestination Det vestafrikanske land vil ikke længere være en sexdestination, men satser på par og familier. Skandinaverne er begyndt at vende tilbage efter en pause.

Maden skal være sexet, vinene skal være sexede«, siger den sydafrikanske kok Terry Langenhoven, mens han med begejstring i stemmen fortæller om vin- og madkonceptet på det nye Sunprime Tamala Beach Hotel lidt uden for Gambias hovedstad, Banjul.

Straks bliver Langenhoven afbrudt og irettesat af sin direktør og bygherre, Malleh Sallah: »Nej, nej, ordet sexet må du ikke bruge«.

Foto: Poul Husted På Gambias strander træner unge mænd flittigt. Måske drømmer de om en fodboldkarriere. Måske gør de sig til for en midaldrende kvinde fra Vesten.

Gambia har haft et image som sexdestination, som midaldrende kvinder tog til for at dyrke sex med unge afrikanske mænd. Især Senegambia Strip ved Kololi-stranden sydvest for Banjul er fyldt med barer, restauranter, levende musik og prostituerede af begge køn, som håber at indfange kunder.

Myndighederne har imidlertid indledt et opgør med sexturismen, som turistminister Hamat Bah har slået fast via den statslige tv-station Gambia Radio & Television Services (GRTS):

»Vi er ikke en sexdestination. Hvis man ønsker at tage til en sexdestination, så tag til Thailand. Cape Verde startede deres turisme for 15 år siden, og de har 800.000 ankomster. I Gambia begyndte turismen for 52 år siden, og vi har 150.000 ankomster, fordi vi har haft den opfattelse, at bumsters, mænd, som søger sex med vestlige kvinder, skaber vækst i turismen«.

Systemskifte giver optimisme

Hamat Bahs forgænger på posten, Fatou Jobe, driver i dag Hotel Sindola Lodge i byen Kanilai 120 kilometer øst for hovedstaden. Hun mener, at man »må se på, hvorfor de unge går efter en rig vesteuropæer. Det er et spørgsmål om uddannelse og en holdningsændring, og så er det et socialt problem, som vi må tage fat på«.

Som sin efterfølger mener Fatou Jobe, at turistindustrien skal satse på par og børnefamilier.

Fakta Sådan kommer du til Gambia Flyselskaber som KLM, SAS, Royal Air Maroc, Iberia m.fl. flyver til Gambia med mindst én mellemlanding.

Rejsebureauet Spies har ugentlige afgange til Gambia hver tirsdag frem til 26. marts. På udrejsen er der en mellemlanding i Helsinki, men flyvningen hjem er direkte. Rejsearrangører som Albatros, Kilroy og InterTravel arrangerer også rejser til Gambia. Vaccinationer hepatitis A, gul feber og malaria.



Fatou Jobe siger, at turistindustrien er fyldt med optimisme, og i øjeblikket bygges fem nye hoteller. Hun kommer selv fra bankverdenen og konstaterer med glæde, at turistindustrien drives frem af den private sektor, som »ikke sidder med hænderne i skødet og venter på initiativer fra regeringen«.

Foto: Poul Husted Fatou Jobe er tidligere turistminister, men står nu i spidsen for et hotel og er optimist på vegne af Gambias turisme.

Bunama Njie er gift med Fatou Jobe og formand for Gambias hotelorganisation. Han oplyser, at turismen står for cirka 20 procent af bruttonationalproduktet, men gerne skulle op på 25 procent.

Et systemskifte for to år siden, da Adama Barrow afløste Yahya Jammeh, der havde siddet på præsidentposten siden 1994 og efterhånden tiltaget sig diktatorisk magt, har banet vejen for reformer, optimisme og investeringslyst hos gambierne.

»Gambia er et oplagt turistmål. Fra Europa er der en flyvetid på kun seks timer, gambierne er flinke folk, og man får noget for pengene. Vi har religiøs tolerance, og der er ikke stammestridigheder. Fattigdommen er en udfordring, og bekæmpelsen kræver investeringer og arbejdspladser især i turistindustrien, og det skal ikke bare være ved kysterne, men også i baglandet, at der skal skabes attraktioner«, fastslår Bunama Njie.

Den danske forbindelse

Byggematador og hoteldirektør Malleh Sallah deler begejstringen over magtskiftet: