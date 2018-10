Voodo er en tros- eller mordsag: Heksedoktorer bruger gin, døde dyr og pytonslanger til rejselykke og øget sexlyst I vestafrikanske lande som Benin, Ghana og Togo praktiserer store dele af befolkningen animisme og tror på, at genstande, planter, dyr og naturen er besjælet af ånder og guddommelige kræfter. For en skeptisk vesterlænding er det dog mest et farverigt skue.

Liget af Sewabe ligger indsvøbt på en piedestal i udkanten af landsbyen Seko i det sydlige Togo. Han har ligget på cementblokken i to uger og skal ligge der i mindst 41 dage, men det er ikke, fordi Sewabe ligger på lit de parade. Sewabe bliver ikke hædret og hyldet, for han er en tyv og udstilles til skam og skændsel.

Rejsedeklaration Politikens tur var betalt af Rickshaw Tours & Travel. Turistbureauet har ikke haft indflydelse på artiklens indhold.

Sewabe stjal fra en af landsbyens beboere, men blev opdaget. Byens voodoopræst eller heksedoktor, Soke Kpoti, gav Sewabe syv dage til at levere den stjålne genstand tilbage, ellers ville han dø.

Foto: Poul Husted Tyven Sewabes lig ligger i udkanten af landsbyen Seko i Togo til skam og skændsel.

Tyven Sewabes lig ligger i udkanten af landsbyen Seko i Togo til skam og skændsel. Foto: Poul Husted

Vestafrikansk odyssé Især det syd- og østlige Afrika har haft danskernes bevågenhed, men Vestafrika har masser af attraktioner. Politiken rejste med Rickshaw Tours & Travel, hvis ture til Ghana, Togo og Benin bl.a. indeholder kultur, slavetiden, voodoo, den danske arv og afrikanske kongedømmer. Priser: Fra 24.495 kr. (2019) per person i delt dobbeltværelse Fly: Inkluderet i prisen

Varighed: 12 dage Måltider: De fleste måltider og vand inkluderet Guider: Engelsktalende Lokaltransport: Minibusser

Vis mere

»Det skete ikke, og derfor blev Sewabe ramt af lynet og døde. Sewabe skal ligge på cementblokken, indtil hans familie har betalt erstatning til de bestjålne og til præsten. Familien kan ikke begrave ham, før erstatningen er udbetalt«, fortæller vores guide, Séna Gatri.

Tyv døde efter måltid

I to minibusser er vi kørt langt ind i bushen på en hullet grusvej, som siden bliver til en markvej og til sidst forsvinder i mandshøjt græs, hvor vi finder landsbyen Seko. Vi er otte rejsende fra Australien, New Zealand, Storbritannien, Tyskland og Danmark, som er på en 12-dages kulturel rundtur i Ghana, Togo og Benin, hvor vi oplever alt lige fra slavetiden og afrikanske kongedømmer til voodoo.

Hjemme hos voodoopræsten Soke Kpoti uddyber han fortællingen om Sewabes dødsfald:

»Folk klagede over tyven og kom til mig. Jeg indkaldte Sewabe til et møde, hvor han benægtede tyveriet. Så bad jeg ham komme én gang til, hvor han igen nægtede. Efter at have spist et måltid blev han ramt af lynet og døde«.

Vi vesterlændinge kigger lidt mistroisk på voodoopræsten og er bagefter enige om, at der nok er tale om en tros- eller mordsag. Vores teori er, at Sewabe blev forgiftet.

Foto: Poul Husted Soke Kpoti er kun 40 år, men har allerede været voodoopræst i 10 år.

Soke Kpoti er kun 40 år, men har allerede været voodoopræst i 10 år. Foto: Poul Husted

Kristendom og islam er de to store religioner i Togo, men flertallet tror samtidig, at genstande, planter, dyr og naturen er besjælet af ånder og guddommelige kræfter. I landsbyen Seko er flertallet katolikker, fordi katolicismen går godt i spand med voodoo, og på voodoopræstens væg hænger billeder, hvor han står sammen med en katolsk pater.

»Min far var voodoopræst, og efter hans død valgte ånderne min ældste bror. Da jeg begravede min storebror for 10 år siden, valgte ånderne mig som deres fysiske repræsentant. Jeg har et certifikat fra myndighederne, som giver mig lov til at praktisere«, fortæller Soke Kpoti og giver et par eksempler på sin praksis:

»Hvis psykiatriske hospitaler ikke kan hjælpe en patient, sender de patienten til mig. Det samme med patienter med svære maveproblemer. Det kan også være, at en fyret kommer til mig og beder mig ringe til hans tidligere arbejdsgiver, og så bliver han som regel genansat«.

Efter samtalen går vi ind til helligdommen, hvor en assistent hælder lidt gin – som vi har medbragt – op til ånden, berører vores pander og bryst, nævner vores navne og beder om lykke på vores rejse, hvorefter han ringer med en klokke og spytter gin på ånden. Bønnen har tilsyneladende båret frugt, for den videre rejse går godt.

Afrikansk Viagra

Det bliver ikke sidste gang, der bliver spyttet med gin – hver gang gin, som vi har købt – på en helligdom og bedt om lykke på rejsen for os.

På Marché des Féticheurs grundlagt i 1863 i Togos hovedstad, Lomé, beder fetichpræsten og healeren Tchoko Dako mig fremsige et ønske. Jeg vil gerne rejse sikkert og skrive gode artikler. Ak, igen kommer den tvivlende vesterlænding op i mig, men heldigvis går halvdelen af ønsket i opfyldelse.

Foto: Poul Husted Kønt er der ikke på fetichmarkedet i Togos hovedstad, Lomé, men måske har de indtørrede dyr magisk kraft.

Kønt er der ikke på fetichmarkedet i Togos hovedstad, Lomé, men måske har de indtørrede dyr magisk kraft. Foto: Poul Husted

Tchoko Dako tager fem feticher frem og beder om hjælp og støtte til os på følgende områder: lykke, kærlighed, beskyttelse af hjem og familie og til sidst en omgang afrikansk Viagra, hvor voodoopræsten igen bruger alkohol. Skade kan det jo ikke!

Udenfor på fetichmarkedet forklarer rundviseren Dako Marc, at præsten anvender døde dyr og analyserer indvoldene, for der sidder magien. Stanken af tørrede dyr – aber, hunde, ugler, pindsvin og slanger og andet kryb – er gennemtrængende på markedet, og det er lidt uhyggeligt, men så må man tænke på, at flertallet af togoleserne er animister, og feticher er en integreret del af deres kultur.

Foto: Poul Husted Præsten på fetichmarkedet i Lomé Tchoko Dako velsigner os og beder ånderne om at sørge for, at vi rejser sikkert.

Præsten på fetichmarkedet i Lomé Tchoko Dako velsigner os og beder ånderne om at sørge for, at vi rejser sikkert. Foto: Poul Husted

»Her kommer også mange sportsfolk, for præsten fremstiller vand, der virker som doping, når sportsfolkene bader deres fødder i det. Pindsvin er gode til medicin, for de forstår at beskytte sig selv. I Togo er det forbudt at slå dyr ihjel for at bruge dem i voodooprocessen, og derfor indsamler vi selvdøde dyr og dyr, der er dræbt i trafikken«, forsikrer Dako Marc.