Finsk juleamok får turister til at strømme til Lapland De fem lufthavne i den finske del af Lapland sætter rekord i den kommende julesæson med 677 charterfly.

I Finland har man gennemført en marketingmanøvre til ug med kryds og klejne.

Nemlig at gentage, gentage og gentage, at julemanden bor i det nordlige Lapland, hvor man blandt andet kan opleve the man himself hjemme i privaten i Santa Claus Village i Rovaniemi.

Det kan man nu mærke på efterspørgslen deroppe i det høje, mørke, kolde nord. De fem lufthavne i den finske del af Lapland sætter nemlig rekord i den kommende julesæson. Det skriver check-in.dk.

Den finske lufthavnsoperatør Finavia har hele 677 charterflyvninger til de fem lufthavne i det nordlige Finland. Det er 89 flere flyvninger end i sidste vintersæson, hvilket svarer til en vækst på 15 procent.

De fleste af de planlagte charterfly kommer fra Storbritannien. EasyJet har eksempelvis netop lanceret en ny rute fra Gatwick uden for London til Rovaniemi med to ugentlige forbindelser fra 31. oktober, ligesom Norwegian flyver på samme rute tre gange om ugen fra 29. oktober.

Og det med de julegale englændere, har en sæsonarbejdende ex-julemand engang bekræftet over for Politiken.

»Jeg er med på 5.000 billeder med engelske børn – jeg tror, englænderne har en eller anden form for julepsykose«, som det lød under et besøg i skisportsbyen Levi, hvor man tilfældigvis også kan møde julemanden.

Store investeringer

Ifølge check-in.dk har lufthavnen i Kittilä netop gennemført en udvidelse af terminalen, der står færdig lige op til julesæsonen.

»Det betyder mere plads, nye services til passagerer og nemmere rejser. I foråret blev tre nye standpladser færdiggjort i Ivalo Lufthavn. De forkorter og letter flyenes turnaround-tid og øger dermed kapaciteten til vinter«, siger Jani Jolkkonen, underdirektør i Finavia.Jolkkonen, til check-in.dk

Finavia investerer de næste to år 55 millioner euro (cirka 410 millioner kroner) i lufthavnene i Lapland, hvor Rovaniemi, Kittilä og Ivalo bliver udvidet. Det sker om en direkte reaktion på den store vækst i antallet af passagerer.

Fra Københavns Lufthavn er der ikke direkte flyvninger til finsk Lapland. En tur derop kræver derfor mellemlandinger i enten Stockholm eller Helsinki.