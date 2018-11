Sneen svigter i Østrig: Tyrols højest beliggende skisportsbyer åbnede med grønne pister Selv i 'Alpernes diamant' i Tyrol i 2.000 meters højde, hvor man plejer at vælte sig i sne i november, var der i sidste weekend kun skiløb på de allerhøjeste pister.

Obergurgl-Hochgurgl er Østrigs højest beliggende skibyer henholdsvis 2.154 og 1.900 meter over havet. De deles om 110 kilometer pister op til godt 3.000 meters højde, og det eksklusive skisportsområde i delstaten Tyrol åbner hvert år 15. november med en overflod af sne.

Blot ikke i år.

Foto: Per Munch Der er ikke meget sne i sigte ved indflyvningen til Innsbruck i midten af november.

Der er ikke meget sne i sigte ved indflyvningen til Innsbruck i midten af november. Foto: Per Munch

»Sæsonvariation«, siger hotelejeren, der dog alligevel overvejer at satse mere på sommeren fremover.

»Vi har is i maven«, siger skiskolechefen, der dog ærgrer sig over de mange webkameraer, der viser grønne og brune alper på kontorerne i London, hvor den primære målgruppe sidder.

Rejsedeklaration

Politikens rejse og ophold var betalt af Østrigs Turistbureau og Ötztal Tourismus. Turistbureauerne har ikke haft indflydelse på artiklens indhold.

»Seks dage. Kun seks dage har vi kunnet lave sne«, siger liftsystemets chef, der ikke har haft meget nytte af de 208 snekanoner, fordi det er for varmt og for fugtigt.

De skaldede bjerge

Allerede ved indflyvningen til Innsbruck er det tydeligt, at denne vinter er ubarmhjertigt varm og tør. Sneen og isen ligger som en tynd pynterand på de allersidste meter af de øverste alper som håret på toppen af en munks isse.

Chaufføren fra Taxi Quaxi (kvækkende taxi med en frø i logoet) er i korte skjorteærmer, og hun har aldrig før oplevet så varm en november.

»De har lige holdt julemarked her i Innsbruck, vi plejer at hygge og drikke varm Glühwein, men det er der ikke meget sjov ved i denne varme«.

Taxiens termometer viser 14 grader, og hun skruer op for airconditionen, mens solen banker ind gennem forruden, de knap to timer det tager at køre mod syd, op gennem Ötztal til Østrigs højest beliggende skibyer, Hochgurgl-Obergurgl, som derfor også har sæsonens første åbning, hvis man ser bort fra ski på gletsjer som i Sölden, som vi passerer på vejen.

For fra Sölden, hvor der ikke er et eneste snefnug, kan man tage skibussen op og komme til to gletsjere i mere end 3.000 meters højde, hvor skiløbet normalt er i fuld gang allerede i oktober.

Men selv gletsjeren har haft det for varm og for tørt i år, og derfor måtte man i efterårsferien aflyse Danmarks Skiforbunds fælles klubtur med over 300 deltagere – og udskyde starten på World Cuppen.

Alpernes diamant

20 minutters kørsel fra Sölden og 600 højdemeter senere er vi kommet op til grønne marker og brune bjerge. Her ligger Hochgurgl majestætisk hævet over landevejen på et plateau med tophoteller og dyre restauranter, hvor overnatninger til 1.600 kroner per person ikke er usædvanligt i området, som de kalder ’Alpernes diamant’.

Hoghgurgl i 2.154 meters højde plejer at være snesikker, men lige nu ligger hotellerne på en stor grøn slette. Man skal kigge langt op ad bjerget, før man kan se sne.

Foto: Per Munch Hotellerne i Hochgurgl har ved sæsonåbningen midt i november ikke fået sne. Foto er taget fra liften, der fragter skiløberne op til de øverste pister.

Hotellerne i Hochgurgl har ved sæsonåbningen midt i november ikke fået sne. Foto er taget fra liften, der fragter skiløberne op til de øverste pister. Foto: Per Munch

Receptionisten på det femstjernede Hochgurgl Hotel har netop for første gang i den nye sæson trukket et gammeldags ur med to grankogler som lodder op, og det tikker nu trofast, mens ejeren, Attila Scheiber, kommer hvirvlende ind. Han og tvillingebroderen kører 6 hoteller og 11 restauranter. Og indtil videre har man kunnet holde fri og holde biksen lukket hele sommeren.



»Ja, måske er det klimaændringerne, måske er det bare sæsonvariation. Sidste år druknede vi i sne på dette tidspunkt«, siger den 51-årige hotelvært, der har 2.000 bookinger den kommende weekend og ingen aflysninger.

»Noget kunne tyde på, at vi skal til at gøre mere ud af sommersæsonen for at få det til at løbe rundt. Men lige nu er der ingen panik. Vi er stadig den højest beliggende by, så når vi ikke har sne, har de andre det heller ikke. Og der er masser af sne oppe i 2.500-3.000 meters højde, så vi skal nok få åbnet pisterne til premieren, som vi altid gør midt i november«, fortæller Attila Scheiber, inden han forsvinder ud på parkeringspladsen for at sikre sig, at alle kasser med Aperol, Red Bull og Weissbier er klar til at komme op til Top Mountair Star, hans panoramarestaurant i 3.000 meters højde.

Vi bliver kørt ned til Hochgurglbahn i dalen, hvor omkring 100 kabiner nænsomt skal vækkes af sommersøvnen, listes fra garagen ud i den skarpe sol og kobles på det store bærekabel.

Villy Hotzknecht skubber forsigtigt på kabinerne, der kører på skinner oppe i loftet, så de kan komme ud i verden. Han er omhyggelig, ser bekymret op på skinnerne, men er også klar til at give slip, som en mor, der lige har lært sit barn at cykle.

»Hvordan vi ved, at teknikken er i orden? Vi har masser af elektronik og computere. Men det allervigtigste for mig er dem her«, siger Villy og peger på sine ører, for hvis noget lyder mærkeligt, skal det tjekkes.

Foto: Per Munch Attila Scheiber ejer 6 hoteller i Hochgurgl og 11 restauranter – en af sidstnævnte er Top Mountain Star i 3.000 meters højde, hvorfra man kan se til Italien og Dolomitterne.

Attila Scheiber ejer 6 hoteller i Hochgurgl og 11 restauranter – en af sidstnævnte er Top Mountain Star i 3.000 meters højde, hvorfra man kan se til Italien og Dolomitterne. Foto: Per Munch

Vi må pænt vente 45 minutter, til alle kabinerne er kommet ud og hænger til tørre på den lårtykke wire. Først da må vi og de mange kasser med mad og drikke komme ind, for bærekablet skal belastes jævnt.

Da vi er kommet op til den runde toprestaurant i 3.027 meters højde, tager Atilla Scheider mig med på en æresrunde på altanen med 360 graders udsigt, hvor man kan se ud over sneklædte alper til alle sider.

»Se selv. Masser af sne«.

Foto: Per Munch Udsigten mod Italien, som kan nydes allerede blot 200 meter fra restaurant Top Mountain Star.

Udsigten mod Italien, som kan nydes allerede blot 200 meter fra restaurant Top Mountain Star. Foto: Per Munch

Den depressive snemand

Nede på landevejen igen kører vi videre gennem den grønne dal, hvor der på alle lygtepæle hænger snekrystaller i gennemsigtigt plastik og med led-lys indeni, så de om eftermiddagen og aftenen glimter ligesom rigtig sne. Måske er det en højteknologisk form for regndans, hvor man beder himlen sende mere af det hvide guld, der holder hele egnen beskæftiget.

Ved indkørslen til nabobyen Obergurgl ligger Festkoglbahn, den centrale del af liftsystemet, som styres af Alexander Schmid, der også har ansvaret for sneproduktionen, det, som han (på tysk) kalder ’besnening’. Og han er ikke en glad mand.

For selv om alle skiløbere elsker naturens egen sne, der er fin, luftig og kompleks med avanceret krystalstruktur som den, vi kunne se eksempler på hænge i lygtepælene på vej gennem byen, så elsker skisportsstederne kunstsne, der er mere kompakt, primitiv og holdbar.

Så hvis pistefolkene kan lægge en god bund af den solide kunstsne, kan man strække natursneen og bruge den ligesom det lag flormelis, man drysser oven på æbleskiven.

Sådan gik det blot ikke i år.



Kun nogle få pister allerøverst i systemet er åbne, da Hochgurgl-Obergurgl erklærer skisæsonen åben.

Kun nogle få pister allerøverst i systemet er åbne, da Hochgurgl-Obergurgl erklærer skisæsonen åben.

»Seks dage. Vi har kun kunnet lave sne i seks dage«, siger Alexander Schmid, der har 58 snekanoner, 150 dyser til sne og 3 pumpestationer med kompressorer, der presser vand og luft ud gennem et net af underjordiske rør. Men i år har aktiviteten været forsvindende lille.

»Det er ikke kun et spørgsmål om kulde. Det tror alle«, siger den fortvivlede snechef, der er træt af folk, der tror, at de ved alt muligt om, hvornår han kan begynde at lave sne.

»Det er også et spørgsmål om fugt i luften og om vind. Alle omstændigheder skal passe sammen, hvis vi skal kunne lave god holdbar sne, uden at det koster for meget energi«.