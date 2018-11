Skisportsstederne i Europa krydser fingre og håber på sne i den kommende tid Sneen lader vente på sig på skisportsstederne i Europa, hvor der er mere grønt og brunt end hvidt lige nu.

De går utålmodigt rundt og sparker lidt i den brune jord. Krydser fingre for, at der kommer frost og nedbør med sne inden længe. Prøver ikke at være alt for bekymrede og siger til sig selv, at der jo heller ikke var noget sne på det her tidspunkt i 2016.

Nogenlunde sådan er situationen for skisportsstederne i Europa lige nu, hvor det kun er ganske få steder, at gæsterne kan køre på ski. Enten fordi enkelte pister eller løjper er præparerede med sne gemt fra sidste sæson, eller fordi der er tale om områder, som ligger så højt, at de stort set altid er skifarbare.

Eksempelvis i norske Kvitfjell, hvor det fra marketingsansvarlig Vibeke Fürst Holtmann lyder, at man skam har haft åbent siden 3. november. Men bag den udmelding gemmer sig det faktum, at det reelt kun drejer sig om to pister og en enkelt lift ud af områdets i alt 25 pister og 14 lifte. Men Vibeke Fürst Holtmann håber på bedre tider.

»Nu er kulden vendt tilbage, og vi har fået gang i snekanonerne«.

Hun trøster sig med, at det er meget forskelligt, hvordan sneen falder år for år.

»Sidste år havde vi masser af sne på det her tidspunkt. Det vigtigste er, at kuldegraderne er kommet så langt ned, at vi kan producere sne nu«.

Sæsonen kan godt blive god

Samme situation står de i længere mod øst, hvor Sara Ivansson fra svenske Destination Lofsdalen forklarer, at den sne, der faldt i slutningen af september, er væk på grund af varmegrader og regn. Nu er der pænt med minusgrader om natten, så Sara Ivansson håber, at alpinområdet er klar til åbning 14. december.

»Det ser lovende ud nu. Forrige år havde vi heller ikke noget sne i byen på det her tidspunkt, men det blev en god sæson alligevel«.

Også i Alperne spejder de efter det hvide guld. I Wagrain Kleinarl, som er det område, flest danskere vælger til skiferie i Østrig, fortæller Simon Guggi, pressemedarbejder hos Alpendorf Bergbahnen, at man stadig venter på årets første snefald.

»Men takket være koldt vejr kunne vi aktivere vores snekanoner for første gang sidste weekend«.

Han glæder sig over, at vejrudsigten melder om sne i den kommende uge, og derfor er der heller ikke rykket ved planen om, at man for alvor åbner skisæsonen i begyndelsen af december.

»Vi ser frem til at begynde sæsonen som planlagt, men den nøjagtige dato melder vi ud engang i næste uge«, siger Simon Guggi.

Franskmænd afventer

I franske Val Thorens vil 30 procent af stedets pister være åbne i den kommende weekend. På det her tidspunkt af sæsonen plejer tallet dog at være 50 procent, lyder det fra Darya Charlot, der er salgsmedarbejder hos Val Thorens Tours.

Også her er der sne på vej, så der er ifølge Darya Charlot ikke de helt store bekymringer.

»Snesituationen er forskellig fra år til år«.

Darya Charlot kan dog endnu ikke sige, hvornår hele området officielt vil blive åbnet.

Et andet sted i Frankrig, Tignes, er man så heldig, at den højtbeliggende Grande Motte-gletsjer stort set altid garanterer skiløb fra midt i oktober.

Men i Tignes by er situationen anderledes. Her forventer man sne i den kommende tid, og den vil falde på et tørt sted.

»Den sne, vi fik i november, er smeltet på grund af varm og tør vind«, lyder det fra Marion Lapouble, der er pressemedarbejder i Tignes.

Hun fortæller, at snebekymring er et livsvilkår for et skisportssted.

»Men vi stoler på, at vejret vil være, som det altid er. Det er umuligt at planlægge og forudsige. Men vi er heldige at ligge i 2.100 meters højde og tror på, at der snart kommer sne«.