Verdens første undervandshotel er åbnet i Maldiverne Luksussen er taget op på et helt nyt niveau på det nyåbnede hotel The Muraka under Det Indiske Ocean. Vågn, gå i bad og spis til synet af fisk, koraller og hajer.

Verdens første hotel under vandet er åbnet på øen Rangali i Maldiverne.

Det er resortet Conrad Maldives Rangali Island, der står bag det nyåbnede The Muraka, der betyder koral på det lokale sprog, dhivehi.

Det skriver CNN.

Foto: Conrad Maldives Rangali Island Vask hænder med udsigt til Det Indiske Ocean.

Vask hænder med udsigt til Det Indiske Ocean. Foto: Conrad Maldives Rangali Island

The Muraka er ikke kun et værelse eller en suite under vandet, men et helt hotel i Det Indiske Ocean.

Hotellet i to etager tager luksus op på et helt nyt niveau med værelser med private fitnessrum, en overflodspool, et badekar med direkte udsigt til havet og et undervandssoveværelse med enestående udsigt til livet under havet.

Foto: Conrad Maldives Rangali Island På The Muraka kan du spise under havet på restauranten The Ithaa.

På The Muraka kan du spise under havet på restauranten The Ithaa. Foto: Conrad Maldives Rangali Island

I udarbejdningen af hotellet blev der lagt vægt på at skåne miljøet. Hele hotellet blev bygget på land i Singapore og transporteret til Maldiverne på en specialbåd.

En overnatning på The Muraka koster ifølge CNN 50.000 dollar (ca. 327.000 kroner) med en personal kok til alle måltider og en privat båd inkluderet i prisen.