Over og under vandet: Djævlerokker og driverliv på Maldiverne

Sådan kommer du til Maldiverne





Fly: Politiken fløj med Qatar Airways med flyskift i Doha til Maldivernes Male International Airport. En flybillet t/r koster fra ca. 4.600 kr.

'ScubaSpa Yang' er et 50 meter langt live-aboard skib, dvs. at man bor på skibet, med plads til 40 gæster i 19 kahytter. Konceptet inkluderer transfer fra lufthavn, alle måltider, 15-17 dyk, massage- og spabehandlinger, yoga, 'beach-party' på en øde ø samt wi-fi. Skibet er samtidig et femstjernet PADI-dykkercenter. Der arrangeres snorkelture for ikke-dykkere. Pris fra ca. 12.750 kr.

www.scubaspayang.liveaboarddiving.net



Centara Grand Island Resort & Spa er et ø-resort i den sydlige del af Ari-atollen. Her er 112 villaer, vandvilla på pæle og strandvillaer med udgang til stranden. Konceptet er all inklusive: mad i de tre a la carte-restauranter, drikkevarer, lån af snorkeludstyr, vandcykler, SUP, en slags surfbræt, man kan står på, windsurfer, tre dyk pr. uge eller spa/massage-behandlinger. Prisen starter ved 'tilbudspris' omkring 580 amerikanske dollars pr. nat.

www.centarahotelsresorts.com

