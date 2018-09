Er du også et plastiksvin, når du rejser i Thailand? Kampagne skal mindste plastikforureningen i Thailand, hvor besøgende i Thailands 154 nationalparker opfordres at begrænse brugen af plastik. Men er en opfordring nok, lyder det fra organisationen Plastic Change.

Det kan se ret så frygteligt ud. Som om en skraldevogn er eksploderet lige dér på den hvide strand med de svajende palmer.

Men nu skal der gøres noget ved skraldeproblemet på de thailandske strande. Specifikt med tanke på plastikforureningen. Derfor går sammenslutningen af de thailandske nationalparker aktivt ind i kampen mod plastik og opfordrer besøgende i landets 154 nationalparker til at begrænse deres forbrug af plastik - eksempelvis poser, flasker og bestik.

Eurblarp Sriphiromya, der er leder af Thailands Turistråd i Stockholm, forklarer, at selv om den negative situation med plastikforurening i Thailand ikke kan ændres med det samme, er det nye initiativ et vigtigt initiativ.

»Vores mål er at beskytte miljøet i vores land. Derfor er det vigtigt at kunne reducere mængden af plastikaffald. Vi ved godt, at vi ikke bare her og nu kan gøre Thailand til et miljøvenligt land, men vi tager skridt i den rigtige retning med det her tiltag«, lyder det fra Eurblarp Sriphiromya.

Spørgsmålet er så, hvor meget den nye kampagne batter. I første omgang hilsner man den velkommen i Plastic Change, en dansk miljøorganisation, der arbejder internationalt med at skabe opmærksomhed om konsekvenserne af den voksende forurening med plastik i havene. Programchef Anne Aittomaki siger:

»Det er positivt, at nationalparkerne går sammen for at gøre noget. Samtidig signalerer tiltaget, at de har problemer med plastik i parkerne. Og her er spørgsmålet så, om det at opfordre vil være nok?«.

Skal kommunikeres ud

Ifølge Eurblarp Sriphiromya fra Thailands Turistråd vil folk blive mødt med bannere i nationalparkerne, der skal udbrede kendskabet til at bruge mindre plastik, ligesom Thailands Turistråd vil støtte og anbefale alternativer som nedbrydelige sugerør, bomuldsposer og genbrugsbestik. Eurblarp Sriphiromya fortæller til Politiken, at en lang række eksterne partnere og lokale thaier også er en del af den nye nationalparkopfordring.

»Lokalbefolkningen er involveret på den måde, at de også skal rette sig efter det nye initiativ og mindske deres eget forbrug af plastik. Og de thailandske turistmyndigheder samarbejder med partnere for at gøre opmærksom på kampagnen og bæredygtig turisme«, lyder det fra Eurblarp Sriphiromya, der blandt andet nævner rejsesøgemaskinen Expedia Group, organisationen af thailandske hoteller foruden en række lokale turistorganisationer.

Anne Aittomaki er usikker på, om det er nok.



»Hvis det skal have effekt, skal den kommunikative kampagne virkelig have tyngde. Opfordringen kunne også være en 'ingen adgang'-skiltning, hvor man spørger til, om folk medbringer for eksempel plastikgenstande og forklarer, hvorfor plastik ikke må komme ind i parken«, lyder det.

Storforbruger af plastik

Thailand har enorme problemer med plastikaffald. Landet står sammen med fire andre asiatiske lande for 60 procent af al den plastik, som flyder rundt i verdenshavene, konkluderede en rapport fra miljøgruppen Ocean Conservancy i 2015. Selv om plastikudledning i verdenshavene er et globalt problem, er det særlig slemt i Asien, og ifølge miljøorganisationen Ecowatch ventes plastikforbruget i Asien at stige med 80 procent frem mod 2025.